کەمێکی دیکە مەزڵووم عەبدی وردەکاریی رێککەوتنی نێوان هەسەدە و دیمەشق رادەگەیەنێت

پێش 25 خولەک

سەرچاوەیەک بە کوردستان24ـی راگەیاند: کەمێکی دیکە، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات، وردەکاریی ڕێککەوتنە گشتگیرەکەیان لەگەڵ حکوومەتی سووریا رادەگەیەنێت.

هەینی 30ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرچاوەیەک تایبەت بە کوردستان24ـی گوت: پاش کەمێکی دیکە، مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، وردەکاریی رێککەوتنە گشتگیرەکەیان لەگەڵ حکوومەتی سووریا رادەگەیەنێت.

هەر تایبەت بە پرسی ڕێککەوتنی هەسەدە و دیمەشق، پەیامنێری کوردستان24 لە حەسەکە، گوتی: هێزە ئەمنییەکانی سەر بە حکوومەتی سووریا، رۆژی دووشەممەی داهاتوو، دەچنە نێو شاری حەسەکە و قامشلۆ، ئەمەش لە چوارچێوەی پرسی رێککەوتنی نێوان هەسەدە و دیمەشقە.

ئەمڕۆ دەقی رێککەوتننامە گشتگیرەکەی نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و حکوومەتی سووریا، بڵاو کرایەوە و تیایدا هاتبوو، شەڕ کۆتایی دێت و پرۆسەی یەکگرتنی تەواوەتی هێزە سەربازی و دامەزراوە ئیدارییەکان لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا دەست پێدەکات.