دوو بارەگای حەشدی شەعبی لە سنووری پارێزگای کەرکووک کرانە ئامانج

دەستەی حەشدی شەعبی ئاشکرای کرد، کە بارەگای فەوجی سێی لیوای 16 لە سنووری قەزای داقووقی پارێزگای کەرکووک کەوتووەتە بەر هێرشێک بەو هۆیەشەوە سێ ئەندامیان بریندار بوون.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 18ـی ئاداری 2026، دەستەی حەشدی شەعبی، لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، کە کاتژمێر 6ـی ئێوارە، بارەگای فەوجی سێی سەر بە لیوای 16 لە قەزای داقووقی کەرکووک، کەوتووەتە بەر هێرشێکی ئیسرائی -ئەمریکی" کە بووەتە هۆی برینداربوونی سێ ئەندامیان لە کاتی ڕاپەڕاندنی ئەرکەکانیاندا.

هەر لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، کە هاوکات بارەگای لیوای 63ـی حەشدی شەعبی لە سنووری هەمان پارێزگا کراوەتە ئامانج، بەڵام ئەو هێرشە هیچ زیانێکی گیانی لێ نەکەوتووەتەوە.

حەشدی شەعبی ئەم هێرشانەی وەک بەشێک لە زنجیرە هێرشە دووبارەبووەکانی سەر بارەگاکانیان لە قەڵەم دا.

لە لایەکی دیکەوە سەرچاوەیەکی ئەمنی لە شاری کەرکووک رایگەیاند: کە دەنگی سێ تەقینەوەی یەک لە دوای یەک لە گەڕەک و ناوچە جیاوازەکانی شارەکە بیستراوە و ترس و دڵەڕاوکێی لای هاووڵاتییان دروست کردووە.

بەپێی زانیارییەکانی ئەو سەرچاوەیە کە بۆ دەزگا میدیاییەکان قسەی کردووە، تەقینەوەی یەکەم لە سەرەتای شەقامی 90 لە نزیک سەموونخانەی فەڵەستین روویداوە، کە تێیدا بارەگایەکی سەر بە "رێکخراوی بەدر" کراوەتە ئامانج.

سەرچاوەکە ئاماژەی بەوەش دا، دەنگی تەقینەوەی دووەم لە پشت فەرمانگەی شارەوانی کەرکووک و لە نزیک بارەگای "بزووتنەوەی عەسائیبی ئەهلی حەق" بیستراوە.

هاوکات تەقینەوەی سێیەم لە ناوچەی "حەی بەدر" لە پشت سەنتەری مەشق و راهێنان ڕوویداوە، کە ئامانج لێی بارەگای پشتیوانیی لیوای 63ـی حەشدی شەعبی بووە.