فەرهاد ئەترووشی: دانیشتنی ژمارە 14ـی پەرلەمان نایاساییە و دەستکاری دەقە دەستوورییەکان کراوە

جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، لە راگەیەندراوێکدا ناڕەزایەتی توندی بەرامبەر بەڕێوەچوونی دانیشتنی ژمارە (14)ـی ئەنجوومەنەکە و دەرئەنجامەکانی دەربڕی و بە نایاسایی و دوور لە بنەما دەستوورییەکان وەسفی کرد.

چوارشەممە 18ـ ئاداری 2026، فەرهاد ئەمین ئەترووشی، جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، رایگەیاند، پێشوەختە ئاماژەیان بەوە کردووە ئەو دانیشتنە نایاساییە، چونکە کارنامەی کۆبوونەوەکە بەپێی ماددەی (9/ بڕگەی یەکەم) لە پەیڕەوی ناوخۆ رەزامەندی لەسەر نەدراوە.

ئاماژەی بەوەش کرد، بۆ راکردن لەم پابەندبوونە، بانگەشەی ئەوە کراوە کە دانیشتنەکە نائاسایی بووە بەپێی ماددەی (58)ـی دەستوور، لە کاتێکدا ئەمە بە دەستکاریکردنی دەقەکان دادەنرێت و نەدەبوو دانیشتنێکی ئاسایی کتوپڕ بگۆڕدرێت بۆ نائاسایی بەبێ رێکارە یاساییەکان.

جێگری سەرۆکی پەرلەمان ئاشکرای کرد، سەرۆکی پەرلەمان بڕیارێکی بەناوی (بڕیاری پەرلەمان لە دانیشتنی 14) راگەیاندووە بەبێ ئەوەی دەنگدانی یاسایی بۆ بکرێت وەک ئەوەی لە ماددەی (59)ـی دەستووردا هاتووە.

هەروەها جەختی کردەوە، بڕیارەکە سەرپێچییەکی ئاشکرای بڕیاری دادگای باڵای فیدراڵی ژمارە 140 و 141ـی یەکخراوی تێدایە کە لە 23/ 12/ 2018 دەرچووە، کە تیایدا بڕیاردراوە بە نادەستووریبوونی ماددەی (17/ بڕگەی حەوتەم) لە یاسای ئەنجوومەنی نوێنەران و پێکهاتەکانی ژمارە (13)ـی ساڵی 2018، کە پێشتر رێگەی بە ئەنجوومەن دەدا بڕیاری تەشریعی (یاسادانان) دەربکات.

فەرهاد ئەترووشی هۆشداری دا، پیادەکردنی دەسەڵات بەبێ بنەمایەکی رەوا و بەپێچەوانەی ئەحکامەکانی دادگا، پێشێلکردنی پرەنسیپی شەرعییەتە و هەموو متمانەیەک لەو دانیشتنە و مخرەجەکانی دەسەنێتەوە.

لە کۆتایی راگەیەندراوەکەیدا، ئەترووشی جەختی کردەوە: "تەنها پابەندبوون بە دەستوور و سیستەمی فیدراڵی گەرەنتی سەقامگیری سیاسی، ئابووری و ئەمنی وڵات دەکات، نەک هەڕەشەکردن بە بڕینی بودجە یان هێرشکردنە سەر وڵات لە رێگەی درۆن و مووشەکەوە.