باڵیۆزی کەنەدا: پێشوازی لە رێککەوتنی هەسەدە و دیمەشق دەکەین

پێش 43 خولەک

گرێگۆری گالیگەن، رایگەیاند، رێككه‌وتنی هه‌سه‌ده‌ و دیمه‌شق هەنگاوێکی گرنگە بۆ کەمکردنەوەی گرژییەکان و گەڕانەوەی ماف بۆ کوردەکان.

هەینی 30ـی کانوونی دووەمی 2026، گرێگۆری گالیگەن باڵیۆزی کەنەدا لە سووریا و لوبنان رایگەیاند، پێشوازی لە رێککەوتنی هەسەدە و دیمەشق دەکەن و بە هەنگاوێکی گرنگ بۆ ئارام بوونەوە و پابەندبوون بە مافەکانی کورد ناوی دەبات.

ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەو رێککەوتنەی حکوومەتی سووریا و هەسەدە پێیگەیشتن، هەنگاوێکی گرنگە بەرەو کەمکردنەوەی گرژییەکان و یەکخستنەوەی نیشتمانی و پابەندییە هەڵواسراوەکان لەبارەی مافە مەدەنییەکان و خوێندن بۆ کورد و گەڕانەوەی ئاوارەکان.

گرێگۆری گالیگەن رایگەیاندووە، دوای چەندین هەفتە لە شەڕ و ململانێ، رێککەوتنەکە ئاگربەستێکی دەستبەجێ و کشانەوە لە هێڵی بەریککەوتن لەخۆدەگرێت و هەروەها ئەندامانی هەسەدە قۆناغ بە قۆناغ تێکەڵی دەوڵەت دەکرێنەوە.

جەختی لەوەشکردووەتەوە، سەرکەوتنی ئەو رێککەوتنە پەیوەستە بەوەی بەشێوەیەکی دادپەروەرانە و متمانەپێکراو جێبەجێ بکرێت و سەقامگیری بۆ هەموو خەڵکی سووریا بەدیبهێنێت.

ئەمڕۆ هەینی 30ـی کانوونی دووەمی 2026، راگەیاندنی رێککەوتنی نێوان هەسەدە و حکوومەتی سووریا دێت لە کاتێکدا، ئەمرۆ ناوەندی راگەیاندنی هێزەکانی سووریای دیموکرات ( هەسەدە ) دەقی رێککەوتننامە گشتگیرەکەی لەگەڵ حکوومەتی سووریا بڵاو کردەوە، کە تێیدا کۆتاییهێنان بە شەڕ و پرۆسەی یەکگرتنی تەواوەتی هێزە سەربازی و دامەزراوە ئیدارییەکان لە باکوور و رۆژهەڵاتی سووریا راگەیەندرا.