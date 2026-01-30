شیشار ئەسوەد گۆرانی "بەرخودانی رۆژئاوا"ـی بڵاو کردەوە

پێش دوو کاتژمێر

شیشار ئەسوەد، هونەرمەندی گۆرانیبێژ، نوێترین گۆرانی خۆی بە ناوی"بەرخودانی رۆژئاوا" کە پشتگیرییە بۆ رۆژئاوا، لە چەناڵی یوتیوب بڵاو کردەوە.

ئەمڕۆ هەینی، 30ـی کانوونی دووەمی 2026، شیشار ئەسوەد، هونەرمەندی گۆرانیبێژ، دەربارەی بڵاوکردنەوەی بەرهەمە نوێیەکەی، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: "بەرخودانی رۆژئاوا" نوێترین بەرهەمی منە وەکو پشتگیرییەک بۆ کوردانی رۆژئاوا، ئەو بەرهەمە لە تێکست و ئاوازی وشیار ئەحمەدە و کاری میوزیک و مێکس و ماسترینگی لە لایەن کاروان تەیفوورە بۆ کراوە و ئەو گۆرانییە پشتگیری منە بۆ خوشک و براکانمان لە رۆژئاوای کوردستان.

شیشار ئەسوەد گوتیشی: چینی هونەرمەندان لە هەموو بارودۆخێکدا رۆڵ و ئەرکی خۆیان بە جێ گەیاندووە و هەمیشە لە پشت نەتەوەکەیان بوونە و بە هونەرەکەیان پاڵپشتی جیددی بوونە، منیش وەکو هونەرمەندێک، لە رێگەی بەرهەمێکمەوە، ئەو پاڵپشتییەم بۆ کوردانی رۆژئاوا دووپات کردەوە و دڵنیام سەرکەوتن هەر بۆ کوردە، چونکە میللەتی کورد یەکگرتووە و ئێستا دونیا گوێی لە دەنگی کوردە و دڵنیام سەردەکەوین.

شیشار ئەسوەد، هونەرمەندی گۆرانیبێژ، لە ساڵی 1989 لە شاری کەرکووک لەدایک بووە، میوزیکژەن و گۆرانیبێژە و خاوەنی چەند بەرهەمێکی گۆرانییە.