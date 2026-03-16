دۆکیۆمێنتارییەک لەسەر کارەساتی کیمیابارانکردنی هەڵەبجە نمایش دەکرێت

دۆکیۆمێنتارییەک لەسەر کارەساتی کیمیابارانکردنی هەڵەبجە لەژێر ناوی "دوا هەناسەی شارێک"، کە لە دەرهێنانی نڤار لوقمانە نمایش دەکرێت، کە چیڕۆکێکی راستەقینە لەسەر کارەساتی کیمیابارانکردنی شاری هەڵەبجە دەگێڕێتەوە.

دووشەممە، 16ـی ئاداری 2026، نڤار لوقمان، دەرهێنەری ئەو دۆکیۆمێنتارییە بە کوردستان24ـی گوت، "دۆکیۆمێنتارییەکە بە شێوەیەکی مرۆیی و کاریگەر چیرۆکی دوو مرۆڤ دەگێڕێتەوە کە لە ناو کارەساتەکەدا تەنیا ماونەتەوە، یەکێکیان لە کاتی رووداوەکەدا راستەوخۆ لە ناو شاری هەڵەبجە بووە و شاهێدی کارەساتەکە بووە، بەڵام کەسی دووەم لە دەرەوەی شار بووە و پاشان پێی راگەیاندراوە کە تەواوی کەسوکاری لەدەست داوە، ئەم دوو چیرۆکە لە ژێر ناونیشانی یەکدا، دەبن بە دەنگی ئازار و بیرەوەرییەکی قورس کە تا ئێستا لە ژیانی خەڵکی هەڵەبجەدا ماوەتەوە."

نڤار لوقمان گوتیشی، "وێنەگرتنی دۆکۆمێنتارییەکە لە شارەکانی هەڵەبجە و سلێمانی ئەنجامدراوە و تێیدا بەشێک لە چیرۆک و یادەوەرییەکان و کاریگەرییەکان پیشان دەدرێن، کە تا ئێستا لە ژیانی خەڵکدا ماونەتەوە، لە ناو ئەم فیلمەدا، دوو کەسایەتی سەرەکی بەشداریان کردووە کە خۆیان شاهێدی راستەوخۆی کارەساتی کیمیا بارانکردنی هەڵەبجەن کە هەردووکیان لەو رۆژە تاریکەدا تەواوی کەسوکاریان لەدەست داوە و بە تەنیا ماونەتەوە، هەر بۆیە بەشداریی ئەوان لەم دۆکۆمێنتاریەدا تەنیا رۆڵێکی هونەری نییە، بەڵکو گێڕانەوەی بەشێک لە یادەوەرییەکی قورس و ژیانێکی پڕ لە ئازارە، چیرۆکی ژیانیان و ئەو بیرەوەرییانەی دەیگێڕنەوە، رووناکی دەخەنە سەر ئەو قوربانیانەی کە هێشتا دەنگیان پێویستە بگاتە جیهان."

ئەو دەرهێنەرە باس لە ئامانجی ئەو دۆکیۆمێنتارییە دەکات و دەڵێت، "ئامانج لە درووستکردنی ئەم کارە تەنیا باسکردنی مێژوو نییە، بەڵکو پاراستنی یاد و رێزلێنانە لە قوربانییەکان و هێنانە پێشچاوی نەوەکانی داهاتووە بۆ ئەو کارەساتەی کە خەڵکی کوردستان رووبەڕوویان بوونەوە، ئەم دۆکۆمێنتارییە هەوڵێکە بۆ پاراستنی یاد و ناساندنی راستییەکانی کارەساتی هەڵەبجە بۆ نەوەکانی داهاتوو، بۆ ئەوەی ئەم کارەساتە مرۆییە هەرگیز لەبیر نەکرێت."

دۆکیۆمێنتاری "دوا هەناسەی شارێک" کە باس لە کیمیابارانکردنی هەڵەبجە دەکات، لە دەرهێنانی نڤار لوقمانە و هەر یەکە لە، بەهادین هەڵەبجەیی و ئەکرەم محەمەد مەحموود رۆڵی تێدا دەگێڕن، بڕیارە ئەمڕۆ 16ی ئاداری 2026، کە ساڵڕۆژی کیمیارانکردنی هەڵەبجەیە، نمایش بکرێت.

لە 16ی ئاداری ساڵی 1988، شاری هەڵەبجە بوو بە شوێنی کیمیابارانکردنێکی کوشندە کە هەزاران مرۆڤی بێتاوان بوون بە قوربانی، ئەم دۆکیۆمێنتارییە هەوڵێکە بۆ ئەوەی ئەم بیرەوەرییە مێژووییە لەبیر نەکرێت و دەنگی قوربانییەکان و شاهێدان بگەیەنرێت بە جیهان.