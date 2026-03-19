حەشدی شەعبی: لە ئەنجامی هێرشێکی ئاسمانی چەکدارێکمان لە نەینەوا کوژرا

پێش کاتژمێرێک

دەستەی حەشدی شەعبی رایگەیاند، بەیانی ئەمڕۆ پێنجشەممە هێزەکانیان لە پارێزگای نەینەوا کراونەتە ئامانجی هێرشێکی ئاسمانی و بەهۆیەوە چەکدارێکیان کوژراوە بە ناوی رەعد ئەحمەد ئیلیاس و دووانی دیکەش بریندار بوون.

رۆژی 18ئی ئاداری 2026، دەستەی حەشدی شەعبی لە راگەیەندراوێکی فەرمیدا ئاشکرای کرد، بەیانی ئەمڕۆ فەوجی 4ـی سەر بە لیوای 30ـی حەشدی شەعبی لە ناوچەی دەشتی نەینەوا، رووبەڕووی هێرشێکی ئاسمانی بووەتەوە.

بەگوێرەی زانیارییە سەرەتاییەکانی دەستەی حەشدی شەعبی، لە ئەنجامی ئەو هێرشەدا چەکدارێکیان کوژراوە و دوو چەکداری دیکەش بریندار بوون، کە بۆ وەرگرتنی چارەسەر گواستراونەتەوە بۆ نەخۆشخانە. حەشد لە بەیاننامەکەیدا هێرشەکەی بە "غەدر" وەسف کردووە و سوپا و هێزە ئەمنییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلی پێ تۆمەتبار کردووە.

ئەم هێرشەی سەر پارێزگای نەینەوا، تەنیا چەند کاتژمێرێک دوای هێرشە هاوشێوەکانی سەر هێزەکانی حەشد دێت لە پارێزگای سەڵاحەدین، کە تێیدا قەزای بێجی و دەوروبەری فرۆکەخانەی سینییە کرابوونە ئامانج و قوربانی و برینداریشی لێکەوتبووەوە.