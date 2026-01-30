لە کۆنگۆ؛ زیاتر لە 200 کەس بەهۆی داڕمانی کانێک گیانیان لەدەستدا

پێش کاتژمێرێک

بەرپرسانی کۆماری دیموکراتی کۆنگۆ رایانگەیاند، بەهۆی داڕمانی کانگایەکی گەورەی "کۆڵتان" لە ناوچەی روبایا لە رۆژهەڵاتی وڵات، کارەساتێکی مرۆیی گەورە روویداوە و تا ئێستا 227 کەس گیانلەدەستداوە.

ئاژانسی ڕۆیتەرز بڵاویکردەوە، رووداوەکە لە ناوچەی رووبایا ڕوویداوە. بە وتەی بەرپرسانی ناوچەکە، زەوی لەرزینەکە بووەتە هۆی داڕمانی کانەکە و بەو هۆیەوە ژمارەیەکی زۆر لە کانگەران، ژنان و منداڵانی ناو بازاڕی نزیک کانەکە بوونەتە قوربانی. هەرچەندە هەندێک کەس بە برینداری رزگارکراون، بەڵام ژمارەی قوربانییەکان لە هەڵکشاندایە.

ئەم کانەیە یەکێکە لە گرنگترین سەرچاوەکان لە جیهاندا، چونکە نزیکەی سەدا 15ـی "کۆڵتان"ی جیهان دابین دەکات. ئەم کانزایە پرۆسێس دەکرێت بۆ بەرهەمهێنانی "تانتالۆم" کە لە دروستکردنی مۆبایل، کۆمپیوتەر، پێکهاتەکانی فڕۆکە و غازدا بەکاردێت و خواستێکی جیهانی زۆری لەسەرە.

لە ساڵی 2024وە، ئەم ناوچەیە لە ژێر کۆنترۆڵی بزووتنەوەی یاخیبووانی (M23)دایە. کرێکارانی ناوچەکە بە شێوازێکی سەرەتایی و دەستی (Artisanal mining) لەم کانەیانەدا کاردەکەن و رۆژانە تەنیا چەند دۆلارێکی کەم وەک کرێ وەردەگرن، ئەمەش لە کاتێکدایە کە ناوچەکە رووبەڕووی مەترسییەکی بەردەوامی داڕمان و نەبوونی مەرجە ڕێکارەکانی سەلامەتی دەبێتەوە.