سوپای عەرەبی سووریا لە سەنگەرەکانی دەوروبەری حەسەکە دەکشێتەوە

پێش 44 خولەک

سوپای عەرەبی سووریا لە دەوروبەری حەسەکە دەکشێتەوە و هێزەکانی هەسەدەش لە چیای قەزوان جێگیر دەکرێن.

ئەمڕۆ شەممە، 31ـی کانوونی دووەمی 2026، دیلان بارزان، نێردراوی کوردستان24 بۆ رۆژئاوای کوردستان رایگەیاند، لە چوارچێوەی ئەو رێککەوتنەی واژۆ کراوە، لە شەوی رابردووەوە (هەینی، 30ـی کانوونی دووەمی 2026)، هێزەکانی سوپای عەرەبی سووریا لە سەنگەرەکانی دەوروبەری پارێزگای حەسەکە دەستیان بە کشانەوە کردووە.

نێردراوی کوردستان24 باسی لەوەش کرد، سوپای عەرەبیی سووریا هێزەکانی بۆ ناوچەی شەدادی کشاندووەتەوە. ئاماژەی بەوەش کرد، هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) لە چیای قەزوان، لە باشووری حەسەکە جێگیر دەکرێن.

چیای قەزوان (عەبدولعەزیز) پێگەیەکی جوگرافیی ستراتیژییە لە باشووری ڕۆژئاوای حەسەکە و کۆنترۆڵکردنی لەلایەن هەسەدەوە، باڵادەستییەکی سەربازیی زیاتر بەسەر ناوچەکانی باشووری شارەکەدا دەبەخشێت.

پوختەی رێککەوتنی هەسەدە و حکومەتی سووریا

شەوی رابردوو (هەینی، 30ـی کانوونی دووەمی 2026)، مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، وردەکاریی رێککەوتنەکەیانی لەگەڵ حکوومەتی دیمەشق ئاشکرا کرد، کە بە ئامانجی پاراستنی گەل و رێگری لە کۆمەڵکوژی واژۆ کراوە. گرنگترین خاڵەکان ئەمانەن:

- هێزە سەربازییەکان: هەسەدە دەبێتە بەشێک لە وەزارەتی بەرگریی سووریا، بەڵام وەک لیوا و یەکەی سەربازی لە ناوچەکانی خۆیان دەمێننەوە.

- دۆسیەی ئەمنی: هێزەکانی ئاساییش دەبنە بەشێک لە وەزارەتی ناوخۆی سووریا و ئەرکی پاراستنی نێو شارەکان لە ئەستۆ دەگرن؛ سوپای سووریا ناچێتە نێو هیچ شار و گوندێکی کوردییەوە.

- کارگێڕی و زمان: خوێندن بە زمانی کوردی لە قوتابخانە و زانکۆکان بە فەرمی دەکرێت، فەرمانبەرانی بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر دەبنە فەرمانبەری دەوڵەت و ئیدارەی ناوچەکە بەدەست خەڵکی ناوچەکەوە دەبێت.

- دۆخی کۆبانێ: گەمارۆی سەر کۆبانێ هەڵدەگیرێت و هێزەکان لە نێو شار دەکشێنەوە بۆ دەوروبەری.

- گەرەنتیی نێودەوڵەتی: ئەمریکا و فەرەنسا ئاگاداری وردەکارییەکانن و وەک گەرەنتیکاری سیاسی دەمێننەوە.

مەزڵووم عەبدی جەختی کردەوە کە هەرچەندە ڕێککەوتنەکە لە ئاستی هەموو خواستەکانیاندا نییە، بەڵام باشترین بژاردە بووە بۆ پاراستنی دەستکەوتەکان لەم قۆناغەدا.