شەپۆلێکی باران هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە

پێش 51 خولەک

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، پێشبینییەکانی کەشوهەوای بۆ 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکردەوە و ئاماژە بە دەستپێکردنی شەپۆلێکی باران لە زۆربەی ناوچەکان دەکات.

ئەمڕۆ شەممە، 31ـی کانوونی دووەمی 2026، بەگوێرەی راپۆرتی کەشناسی، ئەمڕۆ ئاسمان بە گشتی بە هەوری تەواو دەمێنێتەوە. سەرەتا لە سنووری پارێزگای دهۆک و ناوچە شاخاوییەکانی باکووری هەرێم نمە باران دەست پێدەکات، هاوکات لە ناوچە سنوورییەکان بەفرێکی کەم دەبارێت.

کەشناسی ئاماژەی بەوەش کردووە کە لە درەنگانی شەودا کاریگەری دابارینەکە زیاد دەکات و زۆربەی ناوچەکانی هەرێم دەگرێتەوە، کە بە شێوەی نمە باران و بارانی مامناوەند دەبێت. پلەکانی گەرما بەراورد بە دوێنێ کەمێک بەرز دەبنەوە و خێرایی با لە نێوان (10-20) کم/ک دەبێت.

بۆ سبەی یەکشەممە،1ـی شوباتی 2026، پێشبینی دەکرێت ئاسمان بە هەوری باراناوی بمێنێتەوە و لە زۆربەی ناوچەکان بارانی مامناوەند ببارێت. لە دوای نیوەڕۆوە کاریگەری شەپۆلەکە بەرەو کەمبوونەوە دەچێت، بەڵام نمە بارانی پچڕپچڕ لە هەندێک کات و شوێندا بەردەوام دەبێت. پلەکانی گەرماش نزیک دەبن لە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ ئەمڕۆ بە پلەی سیلیزی:

هەولێر : 15 پلەی سیلیزی

پیرمام : 9 پلەی سیلیزی

سۆران : 6 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 2 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 12 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ : 12 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 12 پلەی سیلیزی

دهۆک : 11 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 11 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 11 پلەی سیلیزی

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ سبەی بە پلەی سیلیزی؛

هەولێر : 15 پلەی سیلیزی

پیرمام : 13 پلەی سیلیزی

سۆران : 7 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 3 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 12 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ: 14 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی

دهۆک : 12 پلەی سیلیزی

زاخۆ: 12 پلەی سیلیزی

ئاکرێ: 13 پلەی سیلیزی