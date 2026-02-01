ئابووری

بەهای بیتکۆین بۆ خوار 80 هەزار دۆلار دابەزی

جیهان دراوی ئەلیکترۆنی بیتکۆین

بەگوێرەی دواین داتاکانی پلاتفۆرمی "باینانس" کە گەورەترین ئاڵوگۆڕی دراوە دیجیتاڵییەکانە لە جیهاندا، بەهای دراوی بیتکۆین (BTC) دابەزینێکی بەرچاوی بەخۆیەوە بینی و بۆ یەکەمجار لە دوای 11ـی نیسانی 2025ەوە، ئاستی 80 هەزار دۆلاری لەدەستدا.

بەگوێرەی ئامارەکان، گۆڕانکارییەکانی بەهای بیتکۆین بەم شێوەیە بووە: کاتژمێر 8:00ـی ئێوارە نرخی بیتکۆین بەرێژەی 3.99%دابەزی و گەیشتە 79,402 دۆلار. هەروەها کاتژمێر 8:30 شەو شەپۆلی دابەزینەکە خێراتر بوو و نرخەکەی گەیشتە 79،100 دۆلار، بەمەش کۆی گشتیی دابەزینەکەی لەو ماوە کورتەدا گەیشتە 5.05%.

ئەم دابەزینە لە کاتێکدایە کە بازاڕی دراوە کریپتۆکان چاودێرییەکی وردی جوڵە داراییەکان دەکەن لە پلاتفۆرمی باینانس، بەهۆی گەورەیی قەبارەی بازرگانییەکەیەوە، کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر ئاراستەی نرخەکان لە جیهاندا هەیە.

 
 
 
 
لاڤین عومەر ,