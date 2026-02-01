دانیشتنی پەرلەمانی عێراق بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار دواخرا

پێش کاتژمێرێک

دانیشتنی پەرلەمانی عێراق بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری وڵات دواخرا.

سەرۆکایەتیی پەرلەمانی عێراق، ئەمڕۆ یەکشەممە، 1ی شوباتی 2026، لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، دانیشتنە دیاریکراوەکەی پەرلەمان بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار بەڕێوە ناچێت و بۆ کاتێکی دیکە دواخراوە.

سیپان شێروانی، ئەندامی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق بە کوردستان24ـی راگەیاند، دواخستنی دانیشتنەکە پەیوەندی بە تەواونەبوونی رێژەی یاسایی (نیصاب) ئامادەبووانی پەرلەمانەوە هەیە، بەو پێیەی لایەنە سیاسییەکان نەگەیشتوونەتە رێککەوتنی کۆتایی لەسەر هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار و سەرۆکوەزیران.

بەپێی دەستووری عێراق، بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار پێویستە دوو لەسەر سێی ئەندامانی پەرلەمان ئامادە بن.

ئێستا ناکۆکیی سەرەکی لەنێوان لایەنە کوردستانییەکانە لەسەر دانانی کاندیدێکی هاوبەش بۆ پۆستی سەرۆککۆمار، هاوکات بەشێک لە هێزە شیعییەکانیش ناکۆکییان لەسەر کاندیدکردنەوەی نووری مالیکی هەیە. ئەم چەقبەستووییە سیاسییە وای کردووە پەرلەمان نەتوانێت لە وادەی دەستووریی خۆیدا پرۆسەکە تەواو بکات.