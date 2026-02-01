لایەنە سیاسییەکان و پەنابەرانی رۆژئاوای کوردستان: پشتیوانی سەرۆک بارزانی هۆکاری سەرەکی یەکڕیزی کوردە

پێش کاتژمێرێک

لایەنە سیاسییەکان و پەنابەرانی رۆژئاوای کوردستان دەڵێن، پشتیوانییەکانی سەرۆک بارزانی لە رۆژئاوای کوردستان و یەکڕیزی کورد، دیمەشقی ناچارکرد لە بری شەڕ رێککەوتن هەڵبژێرێت.

لە نێو کەمپی پەنابەرانی رۆژئاوای کوردستان لە پارێزگای دهۆک، هەمووان چاویان لە گۆڕانکارییە سیاسییەکانە لە رۆژئاوای کوردستان، هاوکات بە گوڕوتینەوە پێشوازی لە یەکڕیزی و یەکهەڵوێستی کورد دەکەن و پەرۆشن بۆ باشتر بوونی دۆخی رۆژئاوای کوردستان.

هاووڵاتییانی رۆژئاوای کوردستان قسەیان بۆ کوردستان24 کردووە و دەڵێن، "هەوڵەکانی سەرۆک بارزانی و هاوکارییەکانی دەزگای خێزخوازیی بارزانی جێگای دڵخۆشی و هیوای دووبارە ژیانەوەی کورد بوو لە رۆژئاوای کوردستان، هاوکات کۆدەنگی و یەکڕیزی کورد لە هەرچوار پارچەی کوردستان و تاراوگە پاڵشتییەکی گەورە بوو بۆ ئەوەی کورد لە رۆژئاوا پارێزراو بێت و کۆمەڵکوژ نەکرێت"، ئاماژەیان بەوەشدا، "ئێمە دڵخۆشین کە دەبینین هەموو کوردێک لە هەر کوێیەکی ئەم جیهانە بێت لە ئاست کوردبوونی خۆی و رۆڵەکانی هەستێکی بێوێنەی هەیە و پاڵپشتی خوشک و براکانیان دەکەن لە رۆژئاوای کوردستان".

بە بۆچوونی پەنابەران، ئەو هۆکارەی حکوومەتی سووریای ناچارکرد لە بری شەڕ رێککەوتن لەگەڵ کورد هەڵبژێرێت، ئەنجامی ئەو یەکگرتن و یەکڕیزیەی کورد بووە کە لە هەموو جیهاندا نیشانیاندا.

عەبدوڵڵا شێخ مووسا پەنابەرێکی رۆژئاوای کوردستان بە کوردستان24ـی گوت،" کاتێک کورد یەکڕیز و یەکدەنگ بێت نە عەرەب و نە تورک ناتوانن رووبەروومان ببنەوە و مافەکانمان پێشێل بکەن، هێزی ئێمە لە یەکبوون و یەکگرتنماندایە".

ساڵح حەسەن پەنابەرێکی دیکە دەڵێت،"کاتێک حکوومەتی عەرەبیی سووریا دەستدرێژی کردە سەر رۆژئاوای کوردستان، سەرۆک بارزانی و کورد بە گشتی لە بەرانبەر ئەو دەستدرێژییە لە ڕووی پاڵپشتی ماددی و مەعنەوی کەمتەرخەمییان نەکرد، ئەمەش هۆکاربوو بۆ سەرکەوتنی کورد لە رۆژئاوای کوردستان و پاشەکشەی سووپای عەرەبیی سووریا و گرووپە چەکدارەکان لە ناوچە کوردستانییەکان".

جیاواز لە هاووڵاتییان و پەنابەرانی رۆژئاوای کوردستان، پارتە سیاسییەکانیش هەڵوێست و پاڵپشتی سەرۆک بارزانی و کوردستانیان بۆ سەرخستنی کورد لە رۆژئاوا و ناچارکردنی حکوومەتی عەرەبی سووریا بۆ رێککەوتن لەگەڵ کورد بەرزدەنرخێنن.

فادی مەرعی، بەرپرسی پەیوەندییەکانی پارتی ئایندەی کورد لە سووریا، دەڵیت،"هەڵوێستی سەرۆک بارزانی لە کاتی هێرشی داعش لە ساڵی 2014 بۆ سەر کۆبانێ کە بە ناردنی هێز و هاوکارییەکان بەشدار بوو، هاوکات ئەمجارەش پاڵپشتی کردن لە دۆزی کورد لە رۆژئاوای کوردستان و ناردنی هاوکاری مرۆیی لە لایەن دەزگای خێرخوازیی بارزانییەوە بۆ رۆژئاوا، سەلمێنەری ئەوەیە کە سەرۆک بارزانی هەمیشە وەکو چیایەک لە پشت کورد و بە تایبەتی کوردانی رۆژئاوا وەستاوە، ئەمەش وایکردووە کورد لە رۆژئاوا هەمیشە سەرکەوتووبن و شانازی بە کوردبوون و سەرۆک بارزانییەوە بکەن".