شاخەوان عەبدوڵڵا: رێککەوتن کرا چەند رۆژێک دەرفەت بە چوارچێوەی هەماهەنگی بدرێت

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق رایگەیاند، رێککەوتن کرا لەسەر ئەوەی چەند رۆژێکی دیکە دەرفەت بدرێت، کۆبوونەوەی پەرلەمانیش بۆ سەرەتای هەفتەی داهاتوو دواخرا.

شاخەوان عەبدوڵڵا، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق بەکوردستان24ـی گوت: هۆکاری دواخستنی کۆبوونەوەی پەرلەمان تەواو نەبوونی رێژەی یاسایی بوو، بەباتەکە تەنیا پەیوەندی بە کورد نەبوو ئەگەرنا ئەوان دەیانتوانی رێژەکە تەواو بکەن.

ئاماژەی بەوەشدا، بەشێوەیەکی گشتی کێشە هەیە تەنانەت لە دانانی پۆستی سەرۆکوەزیرانیش کیشە هەیە، بەڵام ئێستا لە کۆبوونەوەی سەرۆک فراکسیۆنەکان لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمان رێککەوتن کرا لەسەر ئەوەی چەند رۆژێکی دیکە دەرفەت بدرێت بۆ ئەوەی ئەو شاندەی چوارچێوەی هەماهەنگی کە دەچێتە هەرێمی کوردستان، بگەڕێنەوە و بۆچوونی ئەوانیش وەربگیرێت.

دەشڵیت، دانیشتنەکە بۆ کۆتایی ئەم هەفتەیە یان سەرەتای هەفتەی داهاتوو دواخرا.

شاخەوان عەبدوڵڵا دەڵێت، ئەگەر پارتی پۆستی بویستایە سەرەتا نەی ئەدایە مام جەلال، چونکە سەرەتا داوا لە پارتی کرا ئەو پۆستە وەربگرێت بەڵام وەری نەگرت.

گوتیشی: ئێمە پێمان وایە دوای مردنی مام جەلال، ئەم پۆستە هیچ رۆڵێکی نە بۆکورد نە بۆ عێراق نەبووە، گوتیشی، هەرێمی کوردستان تۆزقاڵێک سوودمەند نەبووە، کە ئەم پۆستە بەگوێرەی ماددەی 67 لە دەستووری عێراق دەیتوانی رۆڵ ببینێت.

ئاماژەی بەوەشدا، دەمانەوێت ئەم پۆستە کارابکەینەوە کە رۆڵ بگێڕێت لە چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ، چونکە ئەوم پۆستە وەکو ئەوەی باس دەکرێ تەشریفاتی نییە، بۆیە ئێمە وەکو کورد دەبێت بزانین باڵاترین پۆستە لە عێراق.