پەرلەمانتارێک داوای هەڵوەشاندنەوەی پەرلەمانی عێراق دەکات

پێش کاتژمێرێک

مەحموود فالح سەید، ڕایگەیاند، ئەگەر لە دانیشتنی سێیەمی تایبەت بە هەڵبژاردنی سەرۆککۆماردا نیسابی یاسایی تەواو نەبێت، داوای هەڵوەشاندنەوەی پەرلەمان دەکات.

یەکشەممە 1ـی کانوونی دووەمی 2026، مەحموود فالح سەید، ئەندامی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، لە سەر لیستی هاوپەیمانیی خزمەت، بە میدیا عیراقییەکانی رایگەیاندووە، "چووینەتە ناو بۆشایی دەستوورییەوە، چونکە رۆژی 29ـی کانوونی دووەم دوایین وادە بوو بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار، وادە دەستوورییەکان فەرامۆش کران و دەستوور پێشێل کراوە".

ئاماژەی بەوەش کردووە"ئەو دانیشتنەی بڕیار بوو ئەمڕۆ بەڕێوە بچێت نیسابی یاسایی تەواو نەبوو، تەنها 75 پەرلەمانتار ئامادە بوون و زۆربەی پەرلەمانتاران لە دەرەوەی هۆڵی دانیشتنەکە بوون."

جەختیشی کردوەتەوە لەوەی"لە دانیشتنی سێیەمدا، ئەگەر نیساب تەواو نەبێت، من و چەند پەرلەمانتارێکی دیکە داوای هەڵوەشاندنەوەی پەرلەمان دەکەین."

یەکشەممە، 1ـی شوباتی 2026، لە چوارچێوەی هەوڵەکان بۆ پرۆسەی سیاسی، سەرۆکایەتیی پەرلەمان کۆبوونەوەیەکی فراوان و گرنگی لەگەڵ سەرجەم لایەن و فراکسیۆنە پەرلەمانییەکان ساز کرد. تەوەری سەرەکی کۆبوونەوەکە تەرخان کرا بۆ تاوتوێکردنی هەنگاوە کردەییەکانی یەکلاکردنەوەی پۆستی سەرۆکایەتیی کۆمار و دیاریکردنی وادەی کۆتایی بۆ ئەنجامدانی پرۆسەی دەنگدان.

بەگوێرەی راگەیەندراوێکی بەشی ڕاگەیاندنی پەرلەمان، لە کۆبوونەوەکەدا سەرۆکی پەرلەمان جەختی لە گرنگی پەلەکردن لە رێکارە یاساییەکان کردەوە و رایگەیاند "پێویستە هەموو لایەنەکان پابەندی ئەو هێڵە کاتییە دەستوورییانە بن کە دیاریکراون، تاوەکو پرۆسەی سیاسی بەبێ دواکەوتن و ئاستەنگ بەڕێوە بچێت."

هەر لە میانی گفتوگۆکاندا، ئاماژە بەوە درا، رێککەوتنی نێوان هێزە سیاسییەکان لەسەر وادەی دەنگدان، تەنیا هەنگاوێک نییە بۆ پڕکردنەوەی پۆستێکی باڵا، بەڵکو زەمینەسازییەکی بنەڕەتییە بۆ تەواوکردنی شایستە دەستوورییەکانی دیکە و چەسپاندنی سەقامگیری سیاسی و کارگێڕی لە وڵاتدا.

چاوەڕوان دەکرێت لە دوای ئەم کۆبوونەوەیە، لایەنەکان لەسەر وادەیەکی نزیک بۆ دانیشتنی تایبەت بە هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار رێکبکەون، بە مەبەستی دەربازبوون لە چەقبەستوویی سیاسی.