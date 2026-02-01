سەرۆك بارزانی و مەزڵووم عەبدی هەنگاوەکانی جێبەجێکردنی رێککەوتنی نێوان دیمەشق و هەسەدەیان تاوتوێ کرد

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی و مەزلووم عەبدی لە پەیوەندییەكی تەلەفۆنیدا جەختیان لە چارەسەربوونی کێشە و گرفتەکان لە رێگەی دیالۆگ و بەرقەراربوونی ئاشتی و سەقامگیری کردەوە.

بارەگای بارزانی بڵاویکردەوە، ئەمرۆ یەکشەممە، 1ـی شوباتی 2026، پەیوەندییەكی تەلەفۆنی لە نێوان سەرۆک مەسعود بارزانی و مەزلووم عەبدی فەرماندەی هێزەکانی سووریای دیموکرات ئەنجام درا.

ئاماژەی بەوەشداوە، لەو پەیوەندییە تەلەفۆنییەدا باس لە دوایین پێشهاتەکانی سووریا و هەنگاوەکانی جێبەجێبوونی رێككەوتنی نێوان حكوومەتی سووریا و هێزەكانی سووریای دیموكرات كرا.

هەروەها جەخت لە چارەسەربوونی کێشە و گرفتەکان لە رێگەی دیالۆگ و بەرقەراربوونی ئاشتی و سەقامگیری لە سووریا كرایەوە.