وەزارەتی دەرەوەی عێراق: بەشێک لە ئەندامە دەستگیرکراوەکانی داعش رەوانەی سەنتەری چاکسازی دەکرێن

وەزارەتی دەرەوەی عێراق رایگەیاند، ئەو داعشانەی تاوانبار نین دەخرێنە سەنتەرەکانی چاکسازی و ئەوانەشی تاوانیان کردووە، دادگایی دەکرێن.

یەکشەممە 1ـی کانوونی دووەمی 2026، وەزارەتی دەرەوەی عێراق، رایگەیاندووە، ئەو ئەندامانی داعش کە دەگوازرێنەوە بۆ عێراق، ئەگەر تاوانیان بەسەردا ساغ نەبێتەوە، رەوانەی سەنتەرەکانی چاکسازی دەکرێن، ئاماژەی بەوەش کردووە، دەسەڵاتی دادوەری بەپێی یاسا ناوخۆییەکانی عێراق ئەو کەسانە دادگایی دەکات کە دەسەلمێندرێت لە ناو خاکی عێراقدا بەشداریان لە تاوانەکاندا کردووە.

هیشام عەلەوی، بریکاری وەزارەتی دەرەوەی عێراق، رایگەیاندووە"لە کۆی ئەو حەوت هەزار داعشەی لە سووریادا هەن، ژمارەی ئەو داعشانەی گەیشتوونەتە عێراق زۆر سنووردارە ، کە هەندێکیان ئەمیر و سەرکردەی داعش بوون،" ئاماژەی بەوەش کردووە، تا ئێستا نزیکەی 450 ئەندامی داعش هێنراونەتەوە عێراق، بەڵام زۆرینەیان لە زیندانەکانی سووریان و هەڵگری رەگەزنامەی جیاوازن، تا ئێستا نەگواستراونەتەوە.

روونیشی کردووەتەوە،"بەشێک لەوانەی گواستراونەتەوە، عێراقین و لە ماوەی رابردوودا هەوڵمان داوە پڕۆسەی هێنانەوەیان خێرا بکەین"، جەختی لەوەش کردووەتەوە،"ئەوانەی تاوانیان کردووە رەوانەی دادگا دەکرێن، بەڵام ئەوانەی تاوانەکانیان بەسەردا نەسەلمێندرێت، دەبرێنە سەنتەرەکانی چاکسازی و چاو بە بارودۆخیاندا دەخشێندرێتەوە".

عەلەوی گوتویەتی،"سەبارەت بە زیندانییەکان، زۆربەیان خەڵکی وڵاتانی دیکەن و هەڵگری زیاتر لە 40 ڕەگەزنامەی جیاوازن، ئاماژەی بەوەش کردووە، عێراق بە فەرمی داوا لەو وڵاتانە دەکات بەرپرسیارێتی خۆیان هەڵبگرن و هاووڵاتییەکانیان ببەنەوە و بەپێی یاساکانی خۆیان مامەڵەیان لەگەڵ بکەن، بەڵام وەڵامدانەوەی زۆربەی وڵاتان ئەرێنی نەبووە، تەنا هەندێکیان داواکارییەکەی عێراقیان قبوڵ کردووە".

عەلەوی ئاشکرای کردووە، لە رابردوودا لە کۆی ئەو 7 هەزار تیرۆریستەی لە سووریا بوون، 2 هەزاریان عێراقی بوون و بەشێکیان گەڕێندراونەتەوە.

جەختیشی کردووەتەوە، لە ساڵانی رابردوودا کاتێک باس لە هێنانەوەی تەواوی ئەو داعشانە دەکرا کە رەگەزنامەی بیانیان هەیە، هەڵوێستی فەرمی عێراق ئەوە بوو کە دەبێت وڵاتانی دیکە بەرپرسیارێتی هاووڵاتیانی خۆیان هەڵبگرن، چونکە عێراق ژمارەیەکی زۆری لەو داعشانە لای خۆی هێشتووەتەوە و ناتوانێت بەرپرسیارێتی زیاتر بگرێتە ئەستۆ.

لە کۆتاییدا عەلەوی گوتویەتی،"دادگای عێراق بنەمایەکی یاسایی چەسپاندووە، ئەویش ئەوەیە هەر هاووڵاتییەک، چ عێراقی بێت یان بیانی، ئەگەر لەسەر خاکی عێراق تاوانی ئەنجامدابێت، ئەوا لە عێراق بە گوێرەی یاسا بەرکارەکانی عێراق دادگایی دەکرێت و سزای بەسەردا جێبەجێ دەکرێت، بەڵام ئەگەر لە عێراق تاوانی ئەنجام نەدابێت، ئەوا وڵاتەکەی خۆی مامەڵەی لەگەڵ دەکات".