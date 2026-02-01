عراقچی: متمانەمان بە گەیشتنە رێککەوتن لەگەڵ واشنتن هەیە

پێش دوو کاتژمێر

وەزیری دەرەوەی ئێران، وێڕای دەربڕینی گەشبینی بە ئەگەری گەیشتن بە رێککەوتنێکی خێرا و دادپەروەرانە لەگەڵ ئەمریکا، هۆشدارییەکی توندیش دەدات لەوەی شکستھێنانی دیپلۆماسی، ناوچەکە بەرەو جەنگێکی گشتگیر دەبات کە بنکەکانی ئەمریکا تێیدا پارێزراو نابن.

یەکشەممە، 1ـی شوباتی 2026، عەباس عراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ تۆڕی هەواڵی (سی ئێن ئێن)ـی ئەمریکی ئاماژەی بەوە دا، ئاڵوگۆڕی نامە ناڕاستەوخۆکان لە رێگەی وڵاتانی دۆستەوە، رۆڵی هەبووە لە خۆشکردنی زەمینە بۆ ئەنجامدانی گفتوگۆی "بەرهەمدار و واقیعی" لەگەڵ واشنتن، بەم جۆرەش رێککەوتنی ئەتۆمیی لەگەڵ واشنتن مومکینە.

ناوبراو روونی کردەوە، کە پێویستە سەرنجی هەر دانوستانێکی داهاتوو لەسەر تواناکانی بەرنامە ئەتۆمییەکەی ئێران بێت، داواشی کرد خۆ بەدوور بگیرێت لە خستنەڕووی "داواکاریی مەحاڵ" کە رەنگە ببێتە هۆی لەدەستدانی دەرفەتی لێکتێگەیشتن.

سەبارەت بە داواکارییەکانی تارانیش، عراقچی دووپاتی کردەوە، کە ئەوان چاوەڕوانن لە بەرانبەردا سزاکانی ئەمریکا هەڵبگیرێن و رێز لە مافی ئێران بگیرێت بۆ بەردەوامبوون لە پیتاندنی یۆرانیۆم بۆ مەبەستی ئاشتییانە، بە پێی یاسا و پەیماننامە نێودەوڵەتییەکان.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا و بە ئاوازێکی هۆشداریدەرەوە، وەزیری دەرەوەی ئێران رایگەیاند، کە وڵاتەکەی بە تەواوی ئامادەیە بۆ جەنگ ئەگەر رێڕەوی دانوستانەکان شکست بێنێت.

هۆشداری ئەوەشی دا، کە هەر ململانێیەکی سەربازیی ئەگەری "بە ئەگەرێکی زۆرەوە سنوورەکانی ئێران دەبەزێنێت" و جەنگەکە دەبێتە "کارەسات بۆ هەمووان".

عراقچی بە راشکاوانە ئەوەشی گوت: کە لە ئەگەری هەڵگیرسانی هەر رووبەڕووبوونەوەیەکی سەربازیدا، بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا دەبنە بەشێک لە ئامانجەکانیان.