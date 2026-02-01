رەوتی حیکمە: چوارچێوەی هەماهەنگی پاشەکشە لە هەڵوێستەکانی ناکات
رەحیم عەبودی، سەرکردە لە رەوتی حیکمە بەکوردستان24ـی راگەیاند،سەرباری تێبینییەکانیان لەسەر نووری مالیکی،بەڵام پابەندن بە کاندیدکردنی بۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران
ئەمڕۆ یەکشەممە، 1ـی شوباتی 2026، رەحیم عەبودی، سەرکردە لە رەوتی حیکمە کە یەکێکن لە پێکهێنەرەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی شیعە بەکوردستان24ـی راگەیاندووە، ئەوە شاراوە نییە کە رەوتی حیکمە و عەسائیب ئەهل حەق تێبینیان لەسەر کاندیدکردنی نوری مالیکی بۆ سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی وەزیران هەبووە، بەڵام سەرباری گوشار و هۆشدارییەکانی دۆناڵد ترەمپ، چوارچێوەی هەماهەنگی پاشەکشە لە هەڵوێستەکانی ناکات و مالیکی ناکشێنێتەوە.
ئەو سەرکردەیەی رەوتی حیکمە ئاماژە بەوە دەکات، چوارچێوەی هەماهەنگی لەرێگەی ناردنی شاندی باڵا بۆ هەولێر و سلێمانی،دەیەوێت لایەنە کوردییەکان بگەنە رێککەوتنێک لەبارەی پۆستی سەرۆککۆمارەوە کە هەمووان پێی رازی بن و کەس لەدەرەوەی یارییەکە نەبێت.
هەروەها گوتیشی: شاندەکەی چوارچێوەی هەماهەنگی لە محەمەد شیاع سوودانی،موحسین مەندەلاوی و هادی عامری پێکهاتوون.