وەزارەتی کشتوکاڵ هاوردەکردنی تەماتەی بۆ عێراق قەدەغە کرد

پێش 10 خولەک

وەزارەتی کشتوکاڵی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: لەپێناوی پارێزگاری لە بەرهەمی ناوخۆی هەرێمی کوردستان و عێرق بڕیاردرا بە قەدەغەی هاوردەکردنی بەرهەمی تەماتە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 1ـی شوباتی 2026، وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، لە پێناو پارێزگاریکردن لە بەرهەمی خۆماڵی و کارابوونی رۆژمێری هاوبەشی کشتوکاڵی لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و عێراق ، لەچوارچێوەی ئەو هەماهەنگیەی هەیە لە نێوان وەزارەتی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی کشتوکاڵی فیدراڵ ،وە لەسەر داوای جوتیارانی کۆمەڵەی کشتوکاڵی ئەلزوبێر و ناوەراست و خوارووی عێراق‌ ، بڕیاردرا بە دانانی قەدەغە لەسەر هاوردەکردنی بەرهەمی تەماتە لە دەروازەکانەوە بۆ هەرێمی کوردستان .

وەزارەتی کشتوکاڵ ئاماژەی بەوە داوە، نوسراوی فەرمیی وەزارەتی کشتوکاڵ ئاراستەی سەرجەم فەرمانگەکان و دامەزراوەکانی پەیوەندیداری حکوومەتی هەرێمی کوردستان کراوە.

وەزارەتەکە جەخت لەوە دەکاتەوە، ئەم بڕیارە وەک پاڵپشیتیەک بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستان و جوتیارانی ناوچەی بەسره ،کە ساڵانە هەماهەنگییەکی باش لە نێوانیاندا هەیە دراوە.