دیالە.. دەست بەسەر بارێکی قاچاخی زیودا گیرا

پێش دوو کاتژمێر

فەرماندەیی پۆلیسی دیالە رایگەیاند، پۆلیسی سەعدیە لە دیالە دەستیان بەسەر 40 کیلۆگرام زیودا گرتووە، کە بەنیازبوون بەقاچاخ ببرێتە دەرەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 1ـی شوباتی 2026، فەرماندەیی پۆلیسی دیالە لە راگەیەندراوێکدا کە دەست کوردستان24 کەوتووە، ئاشکرای کرد، لەسەر زانیاری وردی هەواڵگری، ئۆپەراسیۆنێکیان ئەنجامداوە و هەوڵێکی بە قاچاخبردنی بارێکی زیویان پووچەڵ کردووەتەوە.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، تۆمەتبارەکە دەستگیرکراوە و رێکاری یاسایی بەرامبەری گیراوەتەبەر، جەختیشی کردەوە، پۆلیس بەردەوام دەبێت لە بەدواداچوونی تۆڕەکانی قاچاخچێتی و رووبەڕووی هەرکەسێک دەبێتەوە کە هەوڵی تێکدانی ئاسایش و ئابووری وڵات بدات.

ئەمە لەکاتێکداتە کە چەند رۆژێکە بەهای زێڕ و زیو بەشێوەیەکی چاوەڕواننەکراو بەرزبووەوە، بەڵام ماوەی دوو رۆژە لە هەر قالبێک زیو نزیکەی هەزار دۆلار دابەزیووە.