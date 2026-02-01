کۆنفیدراسیۆنی رەوەندی کوردستانی سوپاسی کوردانی دیاسپۆرا و حکوومەت و گەلی ئەڵمانیا دەکات

پێش 28 خولەک

کۆنفیدراسیۆنی ڕەوەندی کوردستانی لە بەیاننامەیەکدا، ستایشی هەڵوێستی نەتەوەیی و یەکگرتووانەی هەزاران کوردی دیاسپۆرای کرد کە لە شاری بۆنی وڵاتی ئەڵمانیا بۆ پشتیوانیکردن لە رۆژئاوای کوردستان کۆبوونەوە.

کۆنفیدراسیۆن رایگەیاند: ئەم گردبوونەوە فراوانە کە بە دروشمی (برایەتیی کوردان) بەڕێوەچوو، پەیامێکی پۆڵایینی بۆ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی نارد کە گەلی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان و تەواوی جیهان، بەرانبەر بە دۆزە رەواکانی یەکدەنگ و یەکگرتوون.

لە بەیاننامەکەدا، کۆنفیدراسیۆنی رەوەندی کوردستانی سوپاس و پێزانینی خۆی ئاراستەی حکوومەتی فیدراڵیی ئەڵمانیا، پارێزگار و پۆلیسی شاری بۆن و گەلی دۆستی ئەڵمانیا کرد بۆ ئەو ئاسانکاری و هاوکارییە زۆرەی پێشکەشیان کردن تاوەکو ئەم چالاکییە مەدەنییە بە سەرکەوتوویی بەڕێوە بچێت.

هاوکات، کۆنفیدراسیۆن بە شێوازێکی شارستانی داوای لێبوردنی لە هاووڵاتییانی شاری بۆن کرد بۆ ئەو قەرەباڵغی و کێشەی هاتووچۆیەی کە لە ئەنجامی گردبوونەوەکە دروست ببوو، دەستخۆشی لە ئارامی و تێگەیشتنیان کرد کە هاوکار بوون لە گەیاندنی دەنگی مەزڵوومییەتی کورد بە ناوەندەکانی بڕیار.

کۆنفیدراسیۆن جەختی لەسەر پابەندبوونی خۆی بە رێنمایی و دیدگا نەتەوەییەکانی سەرۆک بارزانی کردەوە بۆ بەردەوامیدان بە خەباتی مەدەنی و دیپلۆماسی لە ئەورووپا و جیهان.

ئاماژە بەوەشدرا کە وەک سەرۆک بارزانی فەرموویەتی، سنوورە دەستکردەکان و جیاوازیی بیروڕای سیاسی ناتوانن پەیوەندییە مێژووییەکانی کورد لاواز بکەن، چونکە ئەم میللەتە یەک نەتەوەیە و خاوەن پاشەڕۆژێکی هاوبەشە، بۆیە پێویستە ئەم یەکدەنگییە لە ناوەندەکانی بڕیاردا بکرێتە فشارێکی سیاسیی کاریگەر.

لە بەیاننامەکەدا، رەوەندی کوردستانی دووپاتی کردەوە کە پەیامی ئەوان هەمیشە پەیامی ئاشتی، مرۆڤدۆستی و پێکەوەژیان دەبێت، جەخت کرایەوە کە کێشەی گەلی کورد تەنیا لەگەڵ رژێمە چەوسێنەرەکانە نەک نەتەوەکان، بۆیە بە هیچ شێوەیەک رێگە نادرێت رق و کینە بەرانبەر نەتەوەکانی تر دروست ببێت.

کۆنفیدراسیۆن بەڵێنیدا کە لە چوارچێوەی یاساکانی ئەو وڵاتانەی تێیدا دەژین، بە شێوازێکی شارستانی بەردەوام بن لە داکۆکیکردن لە مافەکانی گەلی کوردستان و پاراستنی شکۆی ئاڵاکەیان.

گردبوونەوەی 31ـی کانوونی دووەمی 2026 لە شاری بۆن، کە تێیدا نزیکەی 15 هەزار بۆ تا 40 هەزار کورد بەشدارییان تێدا کرد، وەک گەورەترین جووڵەی جەماوەریی دیاسپۆرا لە ساڵانی دواییدا ئەژمار دەکرێت، ئەم چالاکییە دوای زنجیرەیەک گۆڕانکاریی سیاسی و سەربازی لە سووریا هات، کە تێیدا کوردانی ئەورووپا هەوڵیان دا سەرنجی وڵاتانی یەکێتیی ئەورووپا بۆ لای پاراستنی قەوارەی ڕۆژئاوای کوردستان رابکێشن، کۆنفیدراسیۆنی رەوەندی کوردستانی لە رێگەی ئەم جۆرە بەیاننامە و چالاکییانەوە، دەیەوێت وێنەیەکی رێکخراو و دیموکراسییانەی کورد بە جیهان نیشان بدات و دیپلۆماسیی میللی وەک تەواکەری دیپلۆماسیی فەرمیی هەرێمی کوردستان بەکاربهێنێت.