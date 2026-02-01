هەولێر دەبێتە وێستگەی یەکلاییکردنەوەی چەقی بەستوویی سیاسیی عێراق

پێش 31 خولەک

لە هەنگاوێکی یەکلاکەرەوەدا بۆ تێپەڕاندنی چەقی بەستوویی سیاسیی عێراق، بڕیارە سبەی شاندێکی باڵای چوارچێوەی هەماهەنگی بە سەرۆکایەتیی محەممەد شیاع سوودانی بگاتە هەولێر. ئامانج لە سەردانەکەش نێوەندگیرییە لە نێوان لایەنە کوردییەکان بۆ یەکلاییکردنەوەی پۆستی سەرۆککۆمار و مسۆگەرکردنی پشتیوانی بۆ کابینەی داهاتوو.

لە چوارچێوەی هەوڵە چڕەکان بۆ دەربازکردنی پرۆسەی سیاسیی عێراق لەو بنبەستەی تێی کەوتووە، بڕیارە سبەی دووشەممە، 2ـی شوباتی 2026، شاندێکی باڵای "چوارچێوەی هەماهەنگی" سەردانی هەرێمی کوردستان بکات و زنجیرەیەک کۆبوونەوە لەگەڵ سەرکردایەتیی سیاسیی کورد لە هەولێر و سلێمانی ئەنجام بدات.

بە پێی زانیارییە پشتڕاستکراوەکان، فڕۆکەی شاندە باڵاکەی بەغدا، سبەی بەر لە کاتژمێر (11:00)ـی پێش نیوەڕۆ لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر دەنیشێتەوە.

بۆ ئەم مەبەستەش، ئامادەکاری کراوە شاندێکی باڵای هەرێمی کوردستان کە پێکهاتوون لە؛ رێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆ، پشتیوان سادق، بەرپرسی مەکتەبی رێکخستنی هەولێری پارتی، نەوزاد هادی، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی و ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، لە فڕۆکەخانە پێشوازی لە میوانەکان بکەن.

پێکهاتەی شاندە باڵاکەی بەغدا بریتییە لە هەریەک لە (محەممەد شیاع سوودانی، هادی عامری و موحسین مەندەلاوی)، کە نوێنەرایەتیی بڕیاری سیاسیی زۆرینەی لایەنەکانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی دەکەن.

ئەجێندای سەردانەکە: نێوەندگیری و رێککەوتن

عەباس رازی، ئەمینداری گشتیی چوارچێوەی هەماهەنگی، لە راگەیەنراوێکدا ئاشکرای کرد کە ئەم سەردانە دەرەنجامی دواین کۆبوونەوەی سەرکردایەتیی چوارچێوەکەیە و ئامانجی ستراتیژیی سەردانەکە بریتییە لە "دروستکردنی لێکتێگەیشتن و لێکنزیکردنەوەی بۆچوونەکان لە نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان"، بەتایبەت لەسەر پرسی یەکلاییکردنەوەی پۆستی سەرۆککۆمار.

لە لایەکی دیکەوە، عەبدولڕەحمان جەزائیری، ئەندامی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا، بە "کوردستان24"ـی راگەیاند: "سەردانەکە هەنگاوێکی یەکلاکەرەوەیە و گفتوگۆکان لەسەر دوو دۆسیەی هەستیار و پێکەوەبەستراو چڕ دەبنەوە: یەکلاییکردنەوەی پۆستی سەرۆککۆمار بۆ کورد و سەرۆکوەزیران بۆ شیعە."