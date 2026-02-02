تەقینەوەیەک لە حەسەکە روویدا؛ هاوپەیمانانیش چاودێریی جێبەجێکردنی رێککەوتنەکە دەکەن

پێش 27 خولەک

رێککەوتنەکەی هەسەدە و حکوومەتی سووریا چووەتە واری جێبەجێ کردنەوە. تەقینەوەیەکیش لە دەروازەیەکی حەسەکە روویدا.

ژڤان عابد، نێردراوی کوردستان24 بۆ رۆژئاوای کوردستان رایگەیاند، لە بەیانیی ئەمڕۆ دووشەممەوە، 02ـی شوباتی 2026، رێککەوتنەکەی نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و حکوومەتی سووریا چووەتە واری جێبەجێ کردنەوە.

نێردروای کوردستان24 باسی لەوەش کرد، لە شەوی رابردووەوە (یەکشەممە، 01ـی شوبات) قەدەغەی گشتیی هاتوچۆ لە رۆژئاوای کوردستان راگەیەنراوە و فڕۆکەی جەنگیی هاوپەیمانان بەسەر ئاسمانی هەردوو شارەکانی حەسەکە و قامشلۆدا دەسووڕێنەوە بە مەبەستی چاودێریکردنی جێبەجێکردنی رێککەوتنەکە.

راگەیاندنی قەدەغەی گشتیی هاتوچۆ کە بۆ ماوەیەکی کاتییە؛ بە مەبەستی رێگریکردنە لە دروستبوونی هەر گرژی و ئاڵۆزییەک لە کاتی هاتنی هێزێکی ئەمنیی حکوومەتی سووریا بۆ جێگیربوون لە چوارگۆشەی ئەمنی، لە قامشلۆ.

ژڤان عابد لەو کاتەی باسی دۆخی رۆژئاوای کوردستانی دەکرد، تەقینەوەیەک لە پەخشی راستەوخۆدا روویدا و کوردستان24ـیش دیمەنەکەی بۆ بینەرانی گواستەوە.

هەر لەبارەی تەقینەوەکە، سەرچاوەیەک لە ئاسایشی ناوخۆی بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر بە هەڤرێست رەجەب، نێردراوی کوردستان24ـی راگەیاند، "تەقینەوەکە بەهۆی مینێکەوە بووە و هیچ زەرەر و زیانێکی نەبووە".

سەرچاوەکەی کوردستان24 باسی لەوەش کرد، تەقینەوەکە لە دەروازەی باشووری حەسەکە و بە دیاریکراوی لە چوارڕییانی "پانۆراما" روویداوە.

بە گوێرەی رێککەوتنەکە، لە قۆناغی یەکەمدا فیرقەیەکی سەربازیی نوێ، لە 3 لیوای 16 هەزار کەسی بۆ هێزەکانی هەسەدە پێکدەهێنرێت و پرۆسەی تێکەڵکردنەوەی هێزەکانی هەسەدە و حکوومەتی سووریا مانگێک دەخایەنێت، دوای ئەوەی فڕۆکەخانەی قامشلۆ و دەروازە سنوورییەکان رادەستی حکوومەتی سووریا کران، لە قۆناغی دووەمدا کێڵگە نەوتییەکانیش رادەست دەکرێن.

هەروەها لە رووی ئەمنییەوە، هێزەکانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆی سووریا دەچنە ناوەندی شارەکانی حەسەکە و قامشلۆ و پرۆسەی تێکەڵکردنی هێزەکانی ئاسایش و وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی سووریا دەستپێدەکات.

هاوکات لە رووی سەربازییەوە، بڕیار لە پێکهێنانی فیرقەیەکی سەربازیی نوێ کە لە 3 لیوای هێزەکانی سووریای دیموکرات پێکدێت، لەگەڵ پێکهێنانی لیوایەکی تایبەت بۆ هێزەکانی کۆبانێ لە چوارچێوەی فیرقەیەکی سەر بە پارێزگای حەلەب دراوە.

رێککەوتننامەکە لایەنی ئیداری و مەدەنیشی گرتووەتەوە، بە جۆرێک کە سەرجەم دامەزراوەکانی بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر دەخرێنە سەر دامەزراوە فەرمییەکانی دەوڵەتی سووریا و فەرمانبەرە مەدەنییەکان لە کارەکانیان جێگیر دەکرێن.