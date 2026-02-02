شاندێکی باڵای ئەنەکەسە گەیشتە دیمەشق

پێش کاتژمێرێک

شاندێکی باڵای سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی نیشتمانیی کورد لە سووریا "ئەنەکەسە" بە سەرۆکایەتی محەممەد ئیسماعیل سەرۆکی ئەنەکەسە گەیشتە دیمەشق.

بە مەبەستی کۆبوونەوە لەگەڵ بەرپرسانی باڵای حکوومەتی سووریا و شاندەکە ئەمڕۆ دووشەممە، 2ـی شوباتی 2026 لەسەر بانگهێشتی فەرمی وەزارەتی دەرەوەی سووریا گەیشتە پایتەختی ئەو وڵاتە و بڕیارە چەند دیدار و کۆبوونەوەیەکی سیاسی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان ئەنجام بدەن

پێشتر سلێمان ئۆسۆ ئەندامی سەرۆکایەتیی ئەنەکەسە بە کوردستان24ی راگەیاندبوو، نووسینگەی وەزیری دەرەوەی سووریا پەیوەندییان پێوەکردووە و داوای کۆبوونەوەیان لەگەڵ سەرۆکایەتیی ئەنەکەسە کردووە.

گوتیشی: ئەنەکەسە بە مەبەستی دەربڕینی بۆچوونە سیاسییەکانی خۆی و داواکارییەکانی گەلی کورد لە دیمەشق، ئەو بانگهێشتنامەیەی قبووڵ کردووە.

سلێمان ئۆسۆ جەختی لە بڕیارەکانی کۆنفرانسی 26ی نیسان سەبارەت بەم سەردانە و هەڵوێستی ئەنەکەسە کردەوە و گوتی: "ئێمە وەک ئەنەکەسە هەمیشە پابەندین بە بڕیارەکانی کۆنفرانسی 26ی نیسانی 2025 و یەکگرتوویی کورد و شاندی هاوبەشی کورد، دەستبەجێ ئامانجمان لەم قۆناغەدا پاراستنی ناوچە کوردستانییەکانە لە شەڕ.

سولەمان ئۆسۆ لە لێدوانەکانیدا جەختیکردەوە؛ دەیانەوێت کۆبوونەوەیەکی سیاسی گشتگیر لە نێوان شاندی هاوبەشی کورد و حکوومەتی سووریادا بکرێت، بۆ ئەوەی چارەسەرێک بۆ پرسی کورد و قەیرانی سووریا بدۆزرێتەوە.