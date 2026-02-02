سەرۆکوەزیران و باڵیۆزی بەریتانیا، هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار و پێکهێنانی حکوومەتی فیدراڵیان تاوتوێ کرد

پێش 12 خولەک

ئەمڕۆ دووشەممە، 2ـی شوباتی 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان, پێشوازی لە عیرفان سدیق باڵیۆزی بەریتانیا لە عێراق کرد.

بە گوێرەی راگەیەنراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەکەدا، دۆخی گشتیی عێراق و هەوڵ و گفتوگۆکانی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار و پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی فیدراڵ تاوتوێ کرا.

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەدا ، بیروڕا لەبارەی دوایین گۆڕانکاری و پێشهاتەکانی ناوچەکە و بەتایبەتی دۆخی سووریا ئاڵوگۆڕ کرا و جەخت لە چارەسەرکردنی کێشەکان لە ڕێگەی ئاشتی و گفتوگۆ و پاراستنی مافەکانی گەلی کورد و گشت پێکهاتەکانی سووریا کرایەوە .