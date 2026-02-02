لە واشنتن ستایشی مۆدێلی پێکەوەژیانی هەرێم و رۆڵی سەرۆک بارزانی لە چەسپاندنی ئاشتیی سووریا دەکرێت

2026-02-02 21:53

شاندێکی هەرێمی کوردستان بە بەشداریی ئانۆ جەوهەر عەبدۆکا، وەزیری گواستنەوە و گەیاندن و نوێنەری پێکهاتەی کریستیان لە ئەنجوومەنی وەزیران، لە لوتکەی جیهانیی بۆ ئازادیی ئایین و بیروباوەڕ و مەراسیمی نانی بەیانیی نیشتمانیی ئەمریکا لە واشنتنی پایتەخت دەستی بە چالاکییەکانی کرد.

شاندەکە کە پێکهاتبوو لە تریفە عەزیز، نوێنەری حکوومەتی هەرێم لە ئەمریکا و ژمارەیەک لە کەسایەتییەکانی رەوەندی کوردستانی، لە یەکەم رۆژی لوتکەکەدا زنجیرەیەک دیداری گرنگیان لەگەڵ بەرپرسانی وڵاتان ئەنجام دا.

هەرێمی کوردستان.. نموونەی باڵای پێکەوەژیان و تەبایی

لە میانی کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ باڵیۆز سام براونباک، سەرۆکی هاوبەشی لوتکەی ئازادییە ئایینییەکان، شاندی هەرێم تیشکی خستە سەر ئەو سەرکەوتنانەی کە لە بواری چەسپاندنی بەهاکانی لێبوردەیی و فرەیی لە کوردستان بەدەست هاتوون، لەو دیدارانەدا ستایشێکی زۆری نێودەوڵەتی بۆ دەسپێشخەریی ڕۆژی نیشتمانیی نزای کوردستانی کرا و ژمارەیەکی زۆر لە کەسایەتییە جیهانییەکان ئارەزووی خۆیان نیشان دا بۆ بەشداریکردن لە خولی دووەمی ئەو مەراسیمە لە ساڵی 2026ـدا.

شاندەکە جەختی کردەوە، بەهۆی دیدگا و حیکمەتی سەرۆک بارزانی، هەرێمی کوردستان بووەتە کۆمەڵگەیەکی نموونەیی بۆ پاراستنی هەمەجۆریی ئایینی و فەرهەنگی لە ناوچەکەدا.

پێزانینی نێودەوڵەتی بۆ رۆڵی سەرۆک بارزانی لە ئاشتیی ناوچەکە

تەوەرێکی سەرەکیی دیدارەکانی واشنتن، تەرخان کرابوو بۆ دەستخۆشی و پێزانین بۆ رۆڵی کاریگەر و مێژوویی سەرۆک بارزانی لە راگرتنی شەڕ و خوێنڕێژی لە رۆژئاوای کوردستان و سووریا.

بەشداربووانی لوتکەکە ئاماژەیان بەوە کرد، هەوڵە دیپلۆماسییە بێوچانەکانی سەرۆک بارزانی بوونە هۆی گەیشتن بە رێککەوتنی ئاشتی لە نێوان حکوومەتی سووریا و هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە).

جەختیش کرایەوە، ئەم جۆرە لە دیالۆگ و لێکتێگەیشتنە، تاقە گەرەنتییە بۆ پاراستنی گەلان و رێگریکردن لە دووبارە سەرهەڵدانەوەی داعش و گروپە تیرۆریستییەکان، کە لە کۆتاییدا خزمەت بە سەقامگیریی جیهانی دەکات.