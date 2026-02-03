مایکڵ ریگەس: دەمانەوێت گرووپە چەکدارەکانی عێراق چەک بکرێن

2026-02-03 08:47

جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بۆ کاروباری بەڕێوەبردن و سەرچاوەکان رایگەیاند، دەیانەوێت حکوومەتی نوێی عێراق ئاشتیخواز بێت، جەختیشدەکاتەوە پێداگیری لەسەر چەک دانانی گرووپە چەکدارەکان دەکەن.

مایکڵ ریگەس، جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بۆ کاروباری بەڕێوەبردن و سەرچاوەکان تایبەت بەکوردستان24ـی رایگەیاند، دەیانەوێت حکوومەتی نوێی عێراق ئاشتیخواز بێت و بتوانێت گرووپە چەکدارەکان چەک بکات، لەگەڵ ئەوەشدا کار بۆ بەرژەوەندیی هەموو عێراقییەکان بکات.

سەبارەت بە گۆڕینی مارک ساڤایا بە تۆم بەڕاک لە دۆسیەی عێراق، جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا گوتی: تائێستا هیچ راگەیەندراوێکی فەرمیان لەوبارەیەوە نییە، بەڵام تۆم بەڕاک کاری باش و ناوازەی لە سووریا کردووە و بە باشی خزمەتی ئەجێندای دۆناڵد ترەمپی کردووە.

ئاماژەی بەوەشکرد، من بەمنزیکانە لە عێراق و هەرێمی کوردستان بووم، ئێمە کونسوڵخانەی نوێمان لە هەولێر کردەوە، هەروەها چاومان بەژمارەیەک بەرپرسی سیاسی و حکوومی کەوت، هانی بەرپرسانی عێراقماندا کە بە زوویی حکوومەت پێکبهێنن و کار لەسەر چەکدانانی گرووپە چەکدارەکان بکەن، بەجۆرێک ئەو گرووپانە بەشێوەیەکی ئاشتیانە تێکەڵی کاری سیاسی ببن.

سەبارەت بە هەبوونی ڤیتۆ لەسەر کەسایەتیەکان مایکڵ ریگەس گوتی: سەرۆک ترەمپ بەم دواییانە بەروونی کۆمێنتی خۆی لەبارەی پێکهێنانی حکوومەتی عێراق و خواستی ئەمریکا داوە، شتەکانی روون کردەوە.

جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بۆ کاروباری بەڕێوەبردن و سەرچاوەکان دەشڵیت: دەزانین جۆرێک لە عورفی سیاسی هەیە بۆ دابەشکردنی دەسەڵاتەکان لەنێوان پێکهاتەکانی عێراق، هانی هەموولایەک دەدەین حکوومەتێکی ئاشتی خواز پێکبهێنن کە بەرگەگر بێت و بتوانێت لە بەرژەوەندیی هەموو عێراقییەکان کاربکات و بتوانێت لەرووی دیپلۆماسییەوە لەگەڵ ئەمریکا و تەواوی جیهان کار بکات.

لە کۆتایی قسەکانیدا گوتی: هیچ قسەیەکم لەبارەی گۆڕانی مارک ساڤایا و هاتنی تۆم باراک بۆ عێراق نییە، بەڵام بەڕاک کاری ناوازەی بۆ سەرۆک ترەمپ کردووە هەم وەکو باڵیۆزی ئەمریکا لە تورکیا و هەمیش وەکو نێردەی تایبەتی ئەمریکا لە سووریا.