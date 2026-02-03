مەسرور بارزانی لە دوبەی: پێویستیمان بە هاوکاریی زیاتری دۆستان و دراوسێکانە بۆ خزمەتکردنی خەڵک

2026-02-03 09:49

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی جەخت دەکاتەوە، هەرێمی کوردستان هەمیشە بەشێک بووە لە چارەسەری کێشەکانی ناوچەکە. دەشڵێت "ریفۆرمی ئابووری، کاریگەری ئەرێنی لەسەر پێشخستنی هەرێمەکەمان هەبووە."

ئەمڕۆ سێشەممە، 03ـی شوباتی 2026، لە میانەی بەشداریکردنی لە لووتکەی جیهانیی حکوومەتەکان لە دوبەی، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکدا بۆ رۆژنامەنووسان باسی لە ئامانجی بەشداریکردنی لە لووتکەکەدا کردەوە، هاوکات جەختی لەسەر رۆڵی کارای هەرێمی کوردستان وەک بەشێک لە چارەسەری کێشەکانی ناوچەکە کردەوە.

سەرۆکوەزیران بارزانی رایگەیاند "ئەم لووتکەیە دەرفەتێکی گرنگە بۆ ئاڵوگۆڕکردنی بیروڕا لەگەڵ سەرکردە و بەرپرسانی جیهان و ناوچەکە، بەتایبەت لەسەر ئەو پێشهاتە نوێیانەی لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا روودەدەن." گوتیشی: "گرنگە هەم ئەوان لە روانگەی ئێمەوە تێبگەن و هەم ئێمەش لە روانگەی ئەوانەوە تێبگەین، چونکە لێکتێگەیشتن کلیلی چارەسەرە."

لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە پەیامی سەرەکیی هەرێمی کوردستان بۆ جیهان، مەسرور بارزانی دووپاتی کردەوە "هەرێمی کوردستان هەمیشە بەشێک بووە لە چارەسەر، چ لە رووی سیاسی، چ لە رووی دابینکردنی ئاسایش و سەقامگیری، هەروەها لە بواری پەرەپێدانی ئابووریشدا."

سەرۆکی حکومەت ئاماژەی بە پرۆسەی ریفۆرمی ئابووری لە هەرێمی کوردستان کرد و گوتی: "ماوەیەکی زۆرە دەستمان بە ریفۆرمی ئابووری کردووە و ئەمەش کاریگەریی ئەرێنی لەسەر پێشخستنی هەرێمەکەمان هەبووە." هەروەها هیوای خواست کە لە رێگەی هاوکاریی زیاتری وڵاتانی دۆست و دراوسێوە، بتوانرێت خزمەتی زیاتر بە خەڵکی کوردستان بکرێت.

دەربارەی گرنگیی بەشداریکردنی ساڵانە لەم کۆڕبەندە نێودەوڵەتییە، مەسرور بارزانی رایگەیاند: "هەموو ئەو سەکۆیانەی بتوانین دەنگی گەلی خۆمان بگەیەنین بە جیهان، بۆ ئێمە گرنگن. ئێمە هەوڵ دەدەین لەو دەرفەتانەدا کە بۆمان دەڕەخسێت، نوێنەرایەتیی خەڵک و هەرێمی کوردستان بکەین و دیدگای خۆمان بخەینەڕوو."

لووتکەی جیهانیی حکومەتەکان ساڵانە لە دوبەی بەڕێوەدەچێت و تێیدا ژمارەیەکی زۆر لە سەرکردەی وڵاتان، بەرپرسانی باڵا، و پسپۆڕانی بوارە جیاجیاکان کۆدەبنەوە بۆ تاوتوێکردنی داهاتووی حکومەتداری و چارەسەرکردنی ئاڵنگارییە جیهانییەکان.

دەقی پرسیاری رۆژنامەنووسان و وەڵامەکانی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی:

رۆژنامەنووس: ئەم لووتکەیە چەندە گرنگە بۆ ئاڵوگۆڕکردنی بیروڕا لەسەر ئەو پێشهاتانەی لە ناوچەکەدان؟

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی: "بێگومان دەرفەتێکی باشە کە لەگەڵ سەرکردە و بەرپرسانی دیکەی وڵاتان کە لە ناوچەکەدا هەن، لەگەڵ لایەنەکانی تر گفتوگۆ بکەین، بیروڕا ئاڵوگۆڕ بکەین. هەم ئەوان لە روانگەی ئێمە تێبگەن و هەم ئێمەش تێبگەین کە ئەوان چۆن سەیری ئەو پێشهاتانە دەکەن کە ئێستا لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بەتایبەتی لە ناوچەکانی ئێمەدا هەیە. کاتێکی گرنگە بۆ ئاڵوگۆڕکردنی بیروبۆچوون و زۆر زۆر گرنگە لە یەکتر تێبگەین."

رۆژنامەنووس: پێشینەی کارەکانتان لە لووتکەی جیهانیی حکوومەتەکان چی دەبێت؟

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی: "ئێمە هەمیشە گوتوومانە کە هەرێمی کوردستان بەشێکە لە چارەسەر. ئەو چارەسەرە دەکرێت سیاسی بێت، دەکرێت بۆ دابینکردنی ئاسایش و سەقامگیری بێت، دەکرێت بۆ پەرەپێدانی ئابووریش بێت کە بۆ خەڵکی ئێمە گرنگە. هەروەک دەزانن، هەرێمی کوردستان ماوەیەکی زۆرە دەستی کردووە بە ریفۆرمی ئابووری و ئەمە کاریگەریی هەبووە لەسەر پێشخستنی هەرێمی کوردستان. بۆ ئەوەش ئەگەر بتوانین یارمەتیی زیاتری وڵاتانی دۆست و دراوسێ وەربگرین، ئەمە زیاتر دەکەوێتە خزمەتی خەڵکی کوردستانەوە."

رۆژنامەنووس: جەنابی سەرۆکوەزیران ساڵانە بەشداری لەم لووتکەیە دەکەن، بۆچی هێندە گرنگی بەم لووتکەیە دەدەن؟

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی: "هەموو ئەو لووتکانەی کە ئێمە بتوانین دەنگی گەلی خۆمان بگەیەنین بە جیهان، بۆ ئێمە گرنگە. هەروەک دەزانن ئێمە، هەرێمی کوردستان، تایبەتمەندیی خۆمان هەیە. لەوانەیە نەتوانین لە هەموو سەکۆیەک بەشدار بین، بەڵام ئەو سەکۆیانەی کە رێگە پێدراون و دەتوانین دەنگی هەرێمی کوردستان و خەڵکی کوردستان بگەیەنین، بێگومان هەمیشە ئێمە هەوڵی ئەوە دەدەین و بەردەوام دەبین."