دیندار زێباری: 87%ـی راسپاردە نێودەوڵەتییەکانی تایبەت بە ئافرەتان لە هەرێم جێبەجێ کراون

2026-02-04 16:52

رێکخەری نوسینگەی راسپاردە نێودەوڵەتییەکان لە جنێڤ ڕایگەیاند، هەرێمی کوردستان پابەندبوونی تەواوی بە رێنماییە نێودەوڵەتییەکان نیشانداوە بۆ رەتکردنەوەی توندوتیژی لەسەر بنەمای رەگەز و پێگەی ئافرەت لە سێ دەسەڵاتەکەی هەرێمدا لە ئاستێکی بەرزدایە.

چوارشەممە 4ـی شوباتی 2026، دیندار زێباری، رێکخەری نوسینگەی راسپاردە نێودەوڵەتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە گوتارێکدا لە خولی 92ەمی لیژنەی رێککەوتنی نەهێشتنی توندوتیژی و جیاکاری دژی ئافرەتان لە جنێڤ، ئاماری وردی دەربارەی دۆخی ئافرەتان لە هەرێمی کوردستان خستەڕوو.

زێباری ئاشکرای کرد، جێبەجێکردنی کارنامە نێودەوڵەتییەکان لەسەر ئاستی حکوومەت گەیشتووەتە 87%، لەسەر ئاستی دەسەڵاتی دادوەری 78% و لە دەسەڵاتی یاسادانانیش 40%ی رێنماییەکان جێبەجێ کراون.

سەبارەت بە بەشداری ئافرەتان لە کایەی سیاسی و بڕیاردا، دیندار زێباری ئاماژەی بەوە دا، ئافرەتان ڕۆڵی باڵایان هەیە، بەجۆرێک سەرۆکی پەرلەمان و سێ وەزیر و پارێزگارێک لە رەگەزی مێینەن. هەروەها لە کەرتی دادوەریدا رێژەکە بەرزە و 26%ی کۆی دادوەرانی هەرێمی کوردستان ئافرەتن.

لە رووی ئابووری و بازاڕی کارەوە، حکوومەتی هەرێم دەرفەتی گەورەی رەخساندووە، بەپێی ئامارەکان 778 ئافرەت بەڕێوەبەری کۆمپانیاکانن. هاوکات لە چوارچێوەی قەرزی بچووکدا، حکوومەت پشتیوانی لە هەزار و 192 ئافرەتی جووتیار و خاوەن پرۆژەی کشتوکاڵی کردووە. لە بواری میدیاشدا، هەزار و 600 رۆژنامەنووسی ئافرەت تۆمارکراون کە ئەمەش ئازادی کاری میدیایی بۆ ئافرەتان دەردەخات.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، رێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان تیشکی خستە سەر لایەنی مرۆیی و پاراستنی ئافرەتان و رایگەیاند، حکوومەت جێگەی مانەوە و پەناگەی بۆ نۆ هەزار ئافرەت دەستەبەر کردووە. هەروەها پێنج سەنتەری گەورەمان هەیە بۆ هاوکاری یاسایی و دەروونی کە ساڵانە نزیکەی 900 ئافرەت رووی تێدەکەن.

دیندار زێباری ئەوەشی وەبیر هێنایەوە کە حکوومەتی هەرێم ڕێکاری توندی گرتۆتەبەر بۆ پاراستنی کەرامەتی ئافرەتان لە کاتی پرۆسە سیاسییەکاندا، بۆ ئەو مەبەستەش لیژنەیەکی تایبەتی پێکهێناوە بۆ رووبەڕووبوونەوەی هەر کەسێک کە لە هەڵمەتەکانی بانگەشەی هەڵبژاردندا هەوڵی ناوزڕاندنی کاندیدە ئافرەتەکانی دابێت.