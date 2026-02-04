عراقچی: هەماهەنگیی وڵاتانی ناوچەکە تاکە زامنی پاراستنی بەرژەوەندییە هاوبەشەکانە

2026-02-04 17:56

وەزیری دەرەوەی ئێران، لە زنجیرەیەک پەیوەندیی تەلەفۆنیدا لەگەڵ هاوتاکانی لە وڵاتانی تورکیا، قەتەر، عومان و کوەیت، پرسی دوایین گۆڕانکاری و پێشهاتە ئەمنییەکانی ناوچەکەی تاوتوێ کرد، هەروەها هەموویان جەختیان لەسەر گرنگیی هەماهەنگیی هاوبەش و بەردەوامیی هەوڵە دیپلۆماسییەکان کردەوە بۆ هێوکردنەوەی گرژییەکان و دابینکردنی سەقامگیریی بەردەوام لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا.

وەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران، بڵاوی کردەوە، کە عەباس عراقچی، وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە، لە چوارچێوەی جووڵە دیپلۆماسییەکانیدا بۆ راوێژکردن لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ و ناوچەکە، زنجیرەیەک پەیوەندیی تەلەفۆنیی گرنگی لەگەڵ وەزیرانی دەرەوەی تورکیا، قەتەر، عومان و کوەیت ئەنجام داوە.

راوێژ لەگەڵ ئەنقەرە بۆ هێوکردنەوەی دۆخەکە

عراقچی لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی تورکیا، گفتوگۆی لە بارەی دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکە کرد.

لەم پەیوەندییەدا، وەزیری دەرەوەی ئێران ستایشی هەوڵەکان و رۆڵی ئەرێنیی تورکیای کرد لە ئاراستەی کەمکردنەوەی گرژییەکان و بەشداریکردن لە پاراستنی ئاشتی و ئاسایشی ناوچەکەدا.

هەردوو وەزیر جەختیان لەسەر پابەندبوونی بە کۆمەڵی وڵاتانی ناوچەکە کردەوە بۆ پاراستنی سەقامگیری و ئاماژەیان بەوە دا کە بەردەوامیی هاریکاری و هەماهەنگیی نێوان وڵاتانی دراوسێ زەروورەتێکە بۆ پاراستنی بەرژەوەندییە هاوبەشەکان.

ڕۆڵی نێوەندگیریی مەسقەت

لە درێژەی پەیوەندییەکانیدا، عراقچی پەیوەندیی بە بەدر ئەلبوسعیدی، وەزیری دەرەوەی عومانەوە کرد. لەم پەیوەندییەدا وێڕای تاوتوێکردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان، وەزیری دەرەوەی ئێران پێزانینی خۆی بۆ هەوڵە گرنگ و نێوەندگیرییەکانی عوممان دەربڕی کە ئامانج لێیان پاراستنی ئاشتی و ئاسایشی ناوچەکەیە.

عراقچی دووپاتی کردەوە کە هاریکاریی چڕ و هەماهەنگی لە نێوان وڵاتە دۆستەکاندا مەرجێکی بنەڕەتییە بۆ پاراستنی بەرژەوەندییە گشتییەکانی گەلانی ناوچەکە.

هەوڵە دیپلۆماسییەکانی دەوحە

وەزیری دەرەوەی ئێران، لە پەیوەندییەکی دیکەی تەلەفۆنیدا، گفتوگۆی لەگەڵ محەممەد بن عەبدولڕەحمان ئال سانی، سەرۆکوەزیران و وەزیری دەرەوەی قەتەر کرد.

لەم پەیوەندییەدا عراقچی ئاماژەی بەو دەستپێشخەری و هەوڵە دیپلۆماسییانە دا کە وڵاتانی ناوچەکە، بە تایبەتی قەتەر، بۆ پاراستنی سەقامگیری گرتوویانەتە بەر و ستایشی کردن.

هەردوولا جەختیان لەسەر ئەوە کردەوە کە بەدەستهێنانی ئامانجی ئاشتی و سەقامگیری، پێویستی بە پابەندبوونی بە کۆمەڵ و بەردەوامیی هەماهەنگیی نێوان وڵاتانی ناوچەکە هەیە.

پەیوەندی لەگەڵ کوەیت و پیرۆزبایی پۆستی نوێ

لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنی دیکەدا، عەباس عراقچی، لەگەڵ جەڕاح جابر ئەحمەد سەباح، وەزیری نوێی دەرەوەی دەوڵەتی کوەیت گفتوگۆی کرد و پیرۆزبایی دەستبەکاربوونی لێ کرد.

لەم پەیوەندییەدا، هەردوولا جەختیان لەسەر پتەوکردنی پەیوەندییە مێژوویی و دۆستانەکانی نێوان تاران و کوەیت کردەوە. هەروەها، گرنگیی بەردەوامیی راوێژکردن، پەرەپێدانی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان و هاریکاریی هاوبەش بۆ زامنکردنی ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکە، بەشێکی دیکەی گفتوگۆکانی نێوانیان بوو.