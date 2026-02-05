سودانی و وەزیری دەرەوەی فەرەنسا جەخت لەبەرەنگاربوونەوەی تیرۆر دەکەنەوە

پێش 23 کاتژمێر

سەرۆک وەزیرانی عێراق و وەزیری دەرەوەی فەرەنسا کۆبوونەوە و جەختیان لە پەرەپێدانی پەیوەندییە ئابووری و ئەمنییەکان کردەوە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 5ـی شوباتی 2026، محەمەد شیاع سودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، پێشوازی لە ژان نوێل بارۆ، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا کرد و رایگەیاند: عێراق دەیەوێت پەیوەندیەکانی لەگەڵ فەرەنسا زیاتر بکات و دەرفەتی زیاتر بە کۆمپانیا فەرەنسییەکان بدرێت بۆ ئەوەی سەردانی عێراق بکەن.

هەروەها ئاماژە بەوە دراوە، عێراق لەبری کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیی بەرپرسیارێتی گەورەی گرتووەتە ئەستۆ، کە دواترینیان پەیوەندی بە گواستنەوەی تیرۆریستانەوە هەبووە لە زیندانەکانی سووریاوە و پێویستە جیهان لەم کاتە هەستیارەدا پاڵپشتی عێراق بکات و وڵاتانیش بەرپرسیارێتی خۆیان هەڵبگرن لە گەڕاندنەوەی هاوڵاتییەکانیان، چونکە ئەم بابەتە هەڕەشەیەکی هاوبەشە.

سودانی پاڵپشتی عێراق بۆ گفتوگۆی نێوان ئەمریکا و ئێران کردەوە بۆ گەیشتن بە چارەسەری ئاشتیانە.

لە لایەن خۆیەوە، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا ئارەزووی وڵاتەکەی دەربڕی بۆ کارکردن لەگەڵ عێراق لەپێناو سەقامگیری ناوچەکە و هەماهەنگی هەوڵەکان بۆ لەناوبردنی تیرۆر.