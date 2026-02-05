ژان نوێل بارۆ: پێشمەرگە و فەرەنسا رۆڵی گرنگیان لە رووبەڕووبوونەوەی داعش هەبوو

پێش 22 کاتژمێر

وەزیری دەرەوەی فەرەنسا رایگەیاند: لەکاتی شەڕی داعش لە ساڵی 2014، فرانسوا ئۆلاند سەرۆکی فەرەنسا یەکەم سەرۆک بوو سەردانی هەولێری کرد.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 5ـی شوباتی 2026، نۆێل بارۆ، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیی هاوبەشدا، لەگەڵ نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، رایگەیاند: هێزەکانی پێشمەرگە و فەرەنسا ئەرکیان کێشا لە رووبەڕووبوونەوەی داعش، هەر بۆیە شارەوانیی پاریس وەک رێزلێنانێک رێگایەکیان بە ناوی پێشمەرگە کردووە.

هەروەها گوتی: "لە ساڵی 2014، فرانسوا ئۆلاند، سەرۆکی ئەو کاتی فەرەنسا، یەکەم سەرۆک بوو سەردانی هەولێری کرد، ئێمە یادی هەموو ئەو شەهیدانە دەکەینەوە کە گیانی خۆیان بەخت کرد لە رووبەڕووبوونەوەی تیرۆرستان."

گوتیشی: فەرەنسا و هەرێمی کوردستان هەمیشە لەکاتە سەختەکان هاوبەش بوونە، لە کاتێکدا سووریا و ئێران و ناوچەکە گرژی تێکەوتووە، ئێمە لە نزیکەوە هەماهەنگی دەکەین بۆ هەر رووبەڕووبوونەوەیەک، دەمەوێت لە نزیکەوە سوپاسی حکوومەتی هەرێمی کورستان بکەم بۆ ئەو رۆڵەی هەتانبوو بۆ ئەم پرسانە، بە تایبەتی لە دۆخی سووریادا، کە هاوکاری زۆرباش بوون بۆ ئەوەی رێککەوتن بێتە ئاراوە، هەروەها فەرەنسا ماندوونەناسانە هەوڵەکانی خستووەتەگەر بۆ ئەوەی گرژی و ئاڵۆزییەکان بوەستن.

دەشڵێت: هەوڵەکانمان دەخەینە گەڕ بۆ ئەوەی مافی کوردەکان و سەرجەم پێکهاتەکان لە سووریا بپارێزرێن، لێرەین بۆ جێبەجێکردنی ئەم رێککەوتنە، بە ئامانجی دروستبوونی سووریایەکی یەکگرتوو و خاوەن سەروەری و پڕ لە ئاشتەوایی، هەروەها پێویستە کوردەکان بەشدارییەکی کارایان هەبێت لە سووریای داهاتوو هاوشێوەی کورد لە عێراق.

وەزیری دەرەوەی فەرنسا باسی لەوە کرد، ئێمە ئاگاداری ئەو مەترسییانەین کە رووبەڕووی هەرێمی کوردستان دەبنەوە و لەکاتی هەر رووداوێکی نەخوازراو دەستە وەستان ناوەستین و هاوکار و پاڵپشتی سەرەکی دەبین.

لە درێژەی قسەکانیدا ئاماژەی بەوە کرد، سوپاسی کوردەکان دەکەین بۆ ئەو متمانەی کە بە ئێمەیان هەیە، پەیوەندی فەرەنسا و هەرێمی کوردستان گشتگیرە، لە بواری ئابووری و کولتووری و ژینگە، ئەم پەیوەندییانە کۆنکرێتین و خزمەت بە گەلی کورد دەگەیەنن، سوپاسی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین بۆ تەرخانکردنی پارچە زەوییەک بۆ دروستکردنی باڵەخانەیەکی نوێ بۆ کونسوڵخانەی فەرەنسا لە هەولێر.

دەربارەی پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا، بارۆ گوتی: پێویستە هەولێر و بەغدا دانوستاند ئەنجام بدەن بۆ چارەکردنی ئەو کێشانەی لە نێوانیاندایە، هەروەها سبەی لەگەڵ سەرۆک بارزانی کۆدەبمەوە و باسی ئاڵنگارییەکانی ناوچەکە دەکەین.

ژان نۆێل بارۆ لە کۆتاییدا گوتی: لە ساڵی 1968 جەنەراڵ مەلا مستەفا بارزانی، نامەیەکی بۆ شارل دێ گۆل نارد، لەم نامەیەدا مەلا مستەفا بارزانی پیرۆزبایی رۆژی نیشتیمانتی لێکردبوو، هەروەها ئاماژە بەوە کردبوو، رۆژی جیهانیی نیشتیمانیی فەرەنسا نموونەیەکە ئیلهام بەخشە بۆ نەتەوەکانی دیکە.