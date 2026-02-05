پێش 23 کاتژمێر

وەزیری دەرەوەی فەرەنسا گەیشتە هەولێر و، بڕیارە پاش کەمێکی دیکە لەگەڵ نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان کۆبێتەوە.

پێنجشەممە، 5ـی شوباتی 2026، هۆشمەند سادق، پەیامنێری کوردستان24 گوتی: هەر ئێستا ژان نوێل بارۆ، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا، لە رێگەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێرەوە و گەیشتە پایتەختی هەرێمی کوردستان.

هەر یەکە لە سەفین دزەیی، بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێم و ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر و کونسوڵی گشتیی فەڕەنسا، لە فڕۆکەخانە پێشوازییان لە وەزیری دەرەوەی فەرەنسا کرد.

بە گوێرەی بەرنامەی سەردانەکە، بڕیارە هەر ئەمشەو و دوای پشوویەکی کورت، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا راستەوخۆ سەردانی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان بکات و لەگەڵ نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان کۆببێتەوە. هەروەها بڕیارە دوای کۆبوونەوەکە، کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیی هاوبەش بۆ خستنەڕووی ناوەڕۆکی گفتوگۆکان ساز بکەن.

بە پێی زانیارییەکانی کوردستان24، سبەی خشتەی کارەکانی وەزیری دەرەوەی فەرەنسا چڕ دەبێتەوە؛ لەگەڵ سەرۆک مەسعود بارزانی و مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) کۆدەبێتەوە.

ئامانجی سەرەکیی ئەم سەردانەی وەزیری دەرەوەی فەرەنسا بۆ هەولێر، تاوتوێکردنی پەرەپێدانی پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان پاریس و هەولێرە. هاوکات دۆسیەی ئاڵۆزییەکانی سووریا و وردەکاریی رێککەوتنی نێوان حکوومەتی دیمەشق و هەسەدە، تەوەرێکی گرنگی گفتوگۆکان دەبێت.

بڕیارە ئێوارەی سبەی، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا کۆتایی بە سەردانەکەی بۆ هەولێر بهێنێت و بەرەو وڵاتەکەی بگەڕێتەوە.

ئەمڕۆ ، ژان نوێل بارۆ، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا گەشتێکی دیپلۆماسی بۆ رۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەنجام دا و لەو چوارچێوەیەدا سەردانی سووریا، عێراق و هەرێمی کوردستانی کرد، ئامانجی سەردانەکەشی تاوتوێکردنی رێککەوتنی هەسەدە و دیمەشق و پرسی چەکدارە فەرەنسییەکانی نێو داعشە.