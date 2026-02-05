مەسرور بارزانی کۆتایی بە سەردانەکەی بۆ ئیمارات هێنا

پێش 23 کاتژمێر

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، کۆتایی بە سەردانەکەی بۆ ئیمارات هێنا و گوتی: بەشداریی سەرکردایەتیی ئیمارات لە گەشەپێدانی ناوچەکە، رەنگدانەوەی پابەندبوونیانە بە ئاشتی و ئاوەدانی.

پێنجشەممە، 5ـی شوباتی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: سوپاس بۆ WorldGovSummit و سەرکردایەتیی ئیمارات بۆ دروستکردنی ناوەندێک بۆ گفتوگۆ و بیروڕا ئاڵوگۆڕکردن.

هاوکات ئاماژەی بەوە کرد، بەشداریی سەرکردایەتیی ئیمارات لە گەشەپێدانی ناوچەکە، رەنگدانەوەی پابەندبوونیانە بە ئاشتی و ئاوەدانی.

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کۆتایی بە سەردانە سێ رۆژییەکەی بۆ ئیمارات هێنا، لە ماوەی سەردانەکەیدا ژمارەیەک دیدار و کۆبوونەوەی گرنگ و بەرهەمداری لەگەڵ سەرکردایەتیی سیاسیی ئیمارات، وەزیر و کاربەدەستانی ئەو وڵاتە ئەنجام دا.