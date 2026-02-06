مەسرور بارزانی بۆ "The National": دەبێت مافی کورد لە دەستووری نوێی سووریادا جێگیر بکرێت

پێش 7 کاتژمێر

سەرۆکوەزیران، مەسرور بارزانی رایدەگەیەنێت، هەرێمی کوردستان نابێتە بەشێک لە هیچ جەنگ و ململانێیەکی ناوچەیی، دەشڵێت "پێویستە کوردانی رۆژئاوای کوردستان و حکوومەتی نوێی سووریا بگەنە رێککەوتنێکی دەستووری بۆ دەستەبەرکردنی مافەکانی گەلی کورد."

سەرۆکوەزیران، مەسرور بارزانی لە پەراوێزی بەشداریی لووتکەی جیهانیی حکوومەتەکان لە دوبەی، لە هەڤیپەیڤینێکدا لەگەڵ رۆژنامەی "The National"، داوای لە دەسەڵاتدارانی سووریا بە سەرۆکایەتی ئەحمەد شەرع کرد، مافەکانی کورد لە دەستووری وڵاتەکەدا جێگیر بکەن.

سەرۆکوەزیران رایگەیاند "دەبینین تا رادەیەک گرژییەکان کەم بوونەتەوە، بەڵام هێشتا کۆتاییان نەهاتووە. هیوادارم هەموو لایەک بەعەقڵیەتێکی ئارامەوە مامەڵە بکەن بۆ ئەوەی دەرفەت بۆ گفتوگۆی زیاتر برەخسێت و بگەن بە چارەسەرێکی درێژخایەن".

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوەش کرد، سووریا دەوڵەتێکی فرەپێکهاتەیە و بۆ سەقامگیریی وڵاتەکە گرنگە دیمەشق نیگەرانیی هەموو پێکهاتەکان لەبەرچاو بگرێت، تاوەکو هەست بکەن بەوەی بەشێکن لە سووریای نوێ.

مەسرور بارزانی باسی لەوەش کرد، هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی سەرۆک بارزانی و سەرۆکی هەرێم، نێچیرڤان بارزانی، رۆڵێکی سەرەکیان لە نێوەندگیری دیمەشق و هەسەدە و ئەمریکا گێڕاوە. گوتیشی: "ئێمە لە پەیوەندی راستەوخۆدا بووین لەگەڵ دیمەشق، قامشلۆ، ئەمریکا و فەرەنسا بۆ هێورکردنەوەی رەوشەکە."

سەبارەت بە هەڵوێستی هەرێمی کوردستان بەرانبەر بە هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، سەرۆکوەزیران گوتی: " لە کۆتاییدا ئێمە کوردین، رەنگە جیاوازیی سیاسی یان بیروڕامان لەگەڵ پارتێکی سیاسی هەبێت، بەڵام کاتێک کورد لە هەر شوێنێکی جیهان بچەوسێنرێتەوە، ئێمە هاوسۆزیانین. کاتێک دەبینین گەلی کورد یان ئافرەتانی کورد رووبەڕووی تاوانی قێزەون دەبنەوە، ئەوە نەک تەنیا بۆ کورد، بەڵکو بۆ مرۆڤایەتیش قبوڵکراو نییە."

هاوکات سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی دووپاتیکردەوە، هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان لە رێگەی ناردنی یارمەتی مرۆییەوە پاڵپشتیی خۆیان بۆ خوشک و براکانیان لە رۆژئاوای کوردستان دەربڕیوە. ئاماژەی بەوەش کرد، دەزگای خێرخوازی بارزانی لە پێشەنگی ئەو لایەنانە بووە کە کاروانی هاوکارییەکانی گەیاندووەتە رۆژئاوا و گوتیشی: "ئەمە یەکەم جار نییە دەزگای خێرخوازی بارزانی یارمەتییەکانی بگەیەنێتە رۆژئاوا، بگرە لە رابردوودا هاوکارییەکانی گەیاندووەتە وڵاتی تورکیاش."

مەسرور بارزانی هیوای خواست پەیوەندییەکان لەگەڵ سووریا لە رێککەوتنی زارەکییەوە ببنە پەیوەندیی یاسایی و مافی کورد لە دەستووردا بچەسپێنرێت. هۆشداریشی دا لە بوونی "لایەنی نەرێنی" کە دەیانەوێت رێگری لە رێککەوتن بکەن و داوای لە سەرکردایەتی سووریا کرد "رێبەرایەتی بکەن، نەک رێبەرایەتی بکرێن."

ململانێی ئەمریکا و ئێران

سەبارەت بە گرژییەکانی نێوان واشنتن و تاران، مەسرور بارزانی بە روونی رایگەیاند "بە دڵنیاییەوە هەوڵدەدەین لەم ململانێیە بەدوور بین. ئەمە جەنگی ئێمە نییە و نابینە بەشێک لێی." دووپاتیشی کردەوە، هەرێمی کوردستان دەیەوێت ببێتە فاکتەری سەقامگیری و بەشێک بێت لە چارەسەر نەک کێشە".

پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا

سەرۆکوەزیران، مەسرور بارزانی ئاماژەی بەوە کرد، کە ئەگەر دەستووری عێراق بە تەواوی رێزی لێ بگیرێت و جێبەجێ بکرێت، دەتوانن باشترین پەیوەندییان لەگەڵ بەغدا هەبێت. سەبارەت بە پۆستی سەرۆک کۆماری عێراقیش، مەسرور بارزانی جەختی کردەوە کە "دەبێت ئەنجامی هەڵبژاردنەکان رەچاو بکرێت" و پێشنیازی کرد پەرلەمانتارانی کورد لەسەر کاندیدێکی یەکگرتوو رێکبکەون، یان لەناو پەرلەمانی کوردستان دەنگ لەسەر کاندیدەکان بدرێت و لایەنی سەرکەوتوو وەک کاندیدێکی هاوبەش بچێتە بەغدا.

چاکسازی و ئابووری

سەرۆکوەزیران، مەسرور بارزانی تیشکی خستە سەر بەرنامەی چاکسازیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەنێوانیان بەدیجیتاڵکردنی خزمەتگوزارییەکان و دابینکردنی کارەبای24 کاتژمێری بۆ زۆربەی ناوچەکانی کوردستان هەروەها ئاماژەی بە پەیوەندییە ئابوورییە بەهێزەکانی هەرێم لەگەڵ وڵاتانی کەنداو، بەتایبەت ئیمارات کرد و رایگەیاند، کۆمپانیا ئیماراتییەکان لە کەرتەکانی وزە، کشتوکاڵ و گەشتیاریی هەرێمی کوردستان چالاکن و هەرێم وەک "ناوچەیەکی سەقامگیر" لەنێو ئاڵۆزییەکانی ناوچەکەدا دەبینرێت.