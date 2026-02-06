سیاسی

شاندێکی وەزارەتی بەرگریی سووریا گەیشتە حەسەکە

سووریا رۆژئاوای کوردستان

شاندێکی وەزارەتی بەرگریی سووریا بە مەبەستی رێککارەکانی تێکەڵکردنی هێزەکانی هەسەدە لەناو وەزارتی بەرگریی گەیشتنە شاری حەسەکە.

ئەمڕۆ  هەینی، 6ـی شوباتی 2026، بەڕێوەبەرایەتی ڕاگەیاندن و پەیوەندییەکان لە وەزارەتی بەرگریی سووریا، راگەیاند: شاندێکی وەزارەتی بەرگریی گەیشتنە حەسکە.

ئامانجی سەردانەکە  تاوتوێکردنی ئەو ڕێکارانەی پەیوەستن بە تێکەڵکردنی ئەندامانی (هەسەدە) لەناو دامەزراوەەکانی وەزارەتی بەرگریی س ئەمەش وەک جێبەجێکردنی بڕگەکانی ئەو ڕێککەوتنەی لە نێوان دەوڵەتی سوریا و (هەسەدە)دا واژۆ کراوە.

هاوکات دوێنێ پێنجشەممە،5ـی شوباتی 2026، ژان نوێل بارۆ، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا لە هەولێر لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا لەگەڵ نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: هەوڵەکانمان دەخەینە گەڕ بۆ ئەوەی مافی کوردەکان و سەرجەم پێکهاتەکان لە سووریا بپارێزرێن، لێرەین بۆ جێبەجێکردنی ئەم رێککەوتنە، بە ئامانجی دروستبوونی سووریایەکی یەکگرتوو و خاوەن سەروەری و پڕ لە ئاشتەوایی، هەروەها پێویستە کوردەکان بەشدارییەکی کارایان هەبێت لە سووریای داهاتوو هاوشێوەی کورد لە عێراق.

هەروەها بەگوێرەی رێککەوتنەکە لە قۆناغی یەکەمدا فیرقەیەکی سەربازیی نوێ کە لە 3 لیوای 16 هەزار کەسی بۆ هێزەکانی هەسەدە پێکدەهێنرێت و پرۆسەی تێکەڵکردنەوەی هێزەکانی هەسەدە و حکوومەتی سووریا مانگێک دەخایەنێت، دوای ئەوەی فڕۆکەخانەی قامشلۆ و دەروازە سنوورییەکان رادەستی حکوومەتی سووریا کران، لە قۆناغی دووەمدا کێڵگە نەوتییەکانیش رادەست دەکرێن.

 
 
 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,