یان برێم: لە نزیکەوە چاودێریی رێککەوتنی هەسەدە و دیمەشق دەکەین

کونسوڵی گشتیی فەرەنسا لە هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات، فەرەنسا درێژە بە دۆستایەتی لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەدات و لە کۆبوونەوەکاندا جەخت لەو پەیوەندییە کراوەتەوە.

ئەمڕۆ هەینی، 6ـی شوباتی 2026، یان برێم، کونسوڵی گشتیی فەرەنسا لە هەرێمی کوردستان، بە کوردستان24ـی راگەیاند: فەرەنسا درێژە بە دۆستایەتی لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەدات و لە کۆبوونەوەکاندا جەخت لەو پەیوەندییە کراوەتەوە، پێویستە هەمووان هاوکاربن لە پێناو سەقامگیری هەرێمەکە و سووریا، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا پرسی ئاگربەستی لەگەڵ حکوومەتی دیمەشق تاوتوێکرد، پێویستە کورد لە سووریا مافەکانی بپارێزرێت و پێگەیان لە سووریا نوێی دا هەبێت، ناوەڕۆکی کۆبوونەوەی نێوان وەزیری دەرەوەو و مەزڵووم عەبدی پوختەی رێککەوتنی نێوان دیمەشق و هەسەدە بوو، هەروەها دووپاتکرایەوە فەرەنسا بەردەوام دەبێت لە پاڵپشتی و چاودێریکردی دۆخەکە.

کونسوڵی گشتیی فەرەنسا لە هەرێمی کوردستان گوتیشی: هەسەدە هاوەڵی ئێمە بوون لە شەڕی دژ بە داعش، ئێمە پێداگرین لەسەر ئەو هاوەڵی و هەماهەنگییەی، فەرەنسا هەمیشە یەکەم وڵاتە بۆ دانوستاندن بۆ ئەوەی کێشەکان لەم سەنگۆیەوە چارەسەر بکرێن، لە نزیکەوە چاودێریی رێککەوتنی هەسەدە و دیمەشق دەکەین.

دەربارەی رۆڵی سەرۆک بارزانی لە چارەسەرکردنی کێشە و ئاڵۆزییەکانی رۆژئاوای کوردستان، یان برێم ئاماژەی بەوە دا، رۆڵی سەرۆک بارزانی و نێچیرڤان بارزانی زۆر یەکلایکەرەوە و باشبوو، لە هێنانەدی ئاشتی و سەقامگیری.

لە وەڵامی سنووری ئالانی بێژەری کوردستان24، کە لێی پرسی هەروەک چۆن شەقامێکتان لە پاریس بەناوی پێشمەرگە کرد، ئایا بیرۆکەی ئەوەتان نییە(کەزی)یش بەناو بکەن؟

یان برێم باسی لەوە کرد، بە تەواوی ئاگاداری ئەو دەستپێشخەرییە نیم، بەڵام پێموایە دەستپێشخەریەکی جوانە.