پەیامی هاوخەمیی سەرۆك بارزانی بۆ دكتۆر نووری عوسمان
سەرۆک بارزانی پەیامێکی هاوخەمی بۆ دکتۆر نووری عوسمان ناردووە بۆ کۆچی دوایی دایکی بەڕێزیان ناردووە و سەرەخۆشی لە خانەوادەکەیان دەکات.
ئەمە دەقی پەیامەکەیە:
بەناوی خودای مەزن و دلۆڤان
بەڕێز دكتۆر نووری عوسمان
بەداخێكی زۆرەوە هەواڵی كۆچی دوایی خاتوو (زەكیە ئەمین عەبدولڕەحمان)ـی دایكی بەڕێزتانمان پێ گەییشت. پرسە و سەرەخۆشیی خۆمان ئاراستەی ئێوە و خانەوادە و كەسوكار و ئاشنایانتان دەكەین و خۆمان بە هاوبەشی خەمتان دەزانین. لە خودای گەورە داواكارین ڕۆحی دایكی خوالێخۆشبووتان بە بەهەشتی بەرین شاد ببێت و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەك ببەخشێت.
انا للە و انا الیە راجعون
مسعود بارزانی
6ی شوباتی 2026