پەیامی هاوخەمیی سەرۆك بارزانی بۆ دكتۆر نووری عوسمان

پێش 4 کاتژمێر

سەرۆک بارزانی پەیامێکی هاوخەمی بۆ دکتۆر نووری عوسمان ناردووە بۆ کۆچی دوایی دایکی بەڕێزیان ناردووە و سەرەخۆشی لە خانەوادەکەیان دەکات.

ئەمە دەقی پەیامەکەیە:

بەناوی خودای مەزن و دلۆڤان

بەڕێز دكتۆر نووری عوسمان

بەداخێكی زۆرەوە هەواڵی كۆچی دوایی خاتوو (زەكیە ئەمین عەبدولڕەحمان)ـی دایكی بەڕێزتانمان پێ گەییشت. پرسە و سەرەخۆشیی خۆمان ئاراستەی ئێوە و خانەوادە و كەسوكار و ئاشنایانتان دەكەین و خۆمان بە هاوبەشی خەمتان دەزانین. لە خودای گەورە داواكارین ڕۆحی دایكی خوالێخۆشبووتان بە بەهەشتی بەرین شاد ببێت و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەك ببەخشێت.

انا للە و انا الیە راجعون

مسعود بارزانی

6ی شوباتی 2026