دەزگای ئاسایشی هەرێم دەستگیرکردنی تۆمەتبارێکی راگەیاند

2026-02-04 12:10

ئەمڕۆ چوارشەممە، 4ـی شوباتی 2026، دەزگای ئاسایشی هەرێم بڵاویکردەوە، هێزەکانیان تۆمەتبارێکیان بە تۆمەتی خراپ بەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندیکردن دەستگیرکردووە.

ڕاشیگەیاند؛ دوای ئەوەی تۆمەتبار (رێکاری حاجی عەلی) لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکانەوە بە چەند گرتەڤیدیۆیەکی نەشیاو دەرکەوت و بە شێوەیەکی نەپەسەند مامەڵەی لەگەڵ هاووڵاتیان دەکرد، لەسەر سکاڵای هاووڵاتیان و دوای بەدواداچوونی ورد، شەوی رابردوو دەستگیرکرا.

ئێستا تۆمەتبار بەپێی ماددەی 2 لە یاسای "خراپ بەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندیکردن" راگیراوە و لێکۆڵینەوە لە دۆسیەکەی بەردەوامە.