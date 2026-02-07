هاوپەیمانیی بەڕێوەبردنی دەوڵەت بۆ یەکلاکردنەوەی پۆستەکان کۆدەبێتەوە

پێش 15 کاتژمێر

هاوپەیمانیی بەڕێوەبردنی دەوڵەت بە ئامادەبوونی نێچیرڤان بارزانی کۆدەبێتەوە؛ ئامانجی سەرەکیی کۆبوونەوەکە، یەکلاکردنەوەی هەردوو پۆستی سەرۆکوەزیران و سەرۆککۆماری عێراقە.

ئەمڕۆ شەممە، 07ـی شوباتی 2026، عەباس مووسەوی، راوێژکاری میدیایی نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی 'دەوڵەتی یاسا' بە کوردستان24ـی راگەیاند: "سبەی یەکشەممە، 08ـی شوباتی 2026، هاوپەیمانیی بەڕێوەبردنی دەوڵەت کۆدەبێتەوە".

بە گوتەی مووسەوی، لە کۆبوونەوەکەدا، گفتوگۆ لەبارەی یەکلاکردنەوەی پۆستی سەرۆککۆمار و سەرۆکوەزیران دەکرێت، هاوکات دۆخی ناوخۆی وڵات و پێشهاتەکانی ناوچەکەش دەخرێنە بەر باس.

هاوکات سەرچاوەیەکی باڵا لە چوارچێوەی هەماهەنگی بە کوردستان24ـی راگەیاندووە، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، ئامادەی کۆبوونەوەکە دەبێت.

کاندیدی دیاری چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران نووری مالیکییە، بەڵام ئەم کاندیدکردنە ناڕەزایەتی و نیگەرانیی ناوخۆیی و نێودەوڵەتیی لێکەوتووەتەوە. سەبارەت بەم پرسە، مووسەوی جەختی کردەوە: "نووری مالیکی نیازی کشانەوەی نییە، چوارچێوەی هەماهەنگی هەڵوێستێکی روونی هەیە و پێداگرە لەسەر کاندیدەکەی، هەموو ئەو زانیاری و سیناریۆیانەی باس دەکرێن دوورن لە واقیعەوە".

هاوپەیمانیی بەڕێوەبردنی دەوڵەت لە دوای هەڵبژاردنەکانی تشرینی یەکەمی 2021 و پاش کشانەوەی فراکسیۆنی سەدر لە پەرلەمان پێک هێنرا. ئەم هاوپەیمانییە لە لایەنە سەرەکییەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی (شیعەکان)، هاوپەیمانیی سەروەری (سوننەکان) و هەردوو پارتی سەرەکیی هەرێمی کوردستان، پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان، پێک دێت. ئامانجی سەرەکیی پێکهێنانی ئەم هاوپەیمانییە، کۆتاییهێنان بوو بەو چەقبەستووییە سیاسییەی دوای هەڵبژاردنەکان هاتە ئاراوە و هەروەها پێکهێنانی حکوومەتێکی نوێ بوو لە عێراق.

یەکێک لە ئاڵنگارییە سەرەکییەکانی بەردەم هاوپەیمانییەکە، ڕێککەوتنە لەسەر کاندید بۆ پۆستە باڵاکان، بەتایبەتی پۆستی سەرۆککۆمار کە بەپێی نەریتی سیاسی پشکی کوردە و پۆستی سەرۆکوەزیران کە پشکی شیعەکانە. ناکۆکیی نێوان پارتی و یەکێتی لەسەر کاندیدی پۆستی سەرۆککۆمار و ململانێی ناوخۆیی لایەنە شیعەکان لەسەر کاندیدی سەرۆکوەزیران، پرۆسەی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی دوا خستووە.