دووسایدی دهۆک-باعەدرێ لە قۆناغی کۆتاییدایە

پێش 14 کاتژمێر

کارکردن لە پرۆژەی ستراتیژیی رێگای دووسایدی دهۆک-باعەدرێ بەخێرایی بەڕێوەدەچێت و بڕیارە لە مانگی ئاداردا قۆناغەکانی یەکەم و دووەمی بەڕووی هاووڵاتییاندا بکرێتەوە.

ئەم پرۆژەیە وەک یەکێک لە گرنگترین پرۆژەکانی ژێرخانی ئابووریی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دادەنرێت و کاریگەرییەکی راستەوخۆی لەسەر بووژاندنەوەی کەرتی بازرگانی، گەشتیاری و کەمکردنەوەی رووداوەکانی هاتوچۆ لەنێوان پارێزگاکانی دهۆک و هەولێردا دەبێت.

پرۆژەکە بە درێژایی 26 کیلۆمەتر و بەپێی بەرزترین ستانداردە جیهانییەکان جێبەجێ دەکرێت. ئامانجی سەرەکیی پرۆژەکە کەمکردنەوەی ماوەی گەشتکردن و بەرزکردنەوەی ئاستی سەلامەتییە لەسەر رێگاکە. بە تەواوبوونی، تەواوی رێگای نێوان دهۆک و هەولێر دەبێتە دووساید.

کارەکانی پرۆژەکە بەسەر سێ قۆناغدا دابەش کراون. بە گوتەی سەرپەرشتیارانی پرۆژەکە، پلانیان وایە قۆناغەکانی یەکەم و دووەم لە مانگی ئاداردا تەواو بکەن و بیخەنە خزمەتی هاووڵاتییانەوە.

بۆ ئەم پرۆژەیە بڕی 135 ملیار دینار تەرخان کراوە و تا ئێستا نزیکەی لەسەدا 73ـی کارەکانی تەواو بووە. زیاتر لە 1600 کرێکار و 600 ئامێری قورس بەشێوەیەکی بەردەوام کار لە پرۆژەکەدا دەکەن، ئەمەش بۆ دڵنیابوون لە تەواوبوونی لە کاتی دیاریکراوی خۆیدا.

هاووڵاتییان و شۆفێرانی ناوچەکە خۆشحاڵی خۆیان بەم پرۆژەیە دەردەبڕن و بە هەنگاوێکی گرنگی دەزانن بۆ ئاسانکاری لە هاتوچۆی رۆژانەیاندا. یەکێک لە هاووڵاتییان گوتی: "پێشتر گەشتەکەمان بۆ دهۆک دوو کاتژمێری دەخایاند، بەڵام بەهۆی ئەم پرۆژەیەوە دەتوانین لە ماوەی کاتژمێر و نیوێکدا بگەینە مەبەست."

لە چوارچێوەی پرۆژەکەدا، 10 ژێرپرد و سەروپرد (underpass و overpass) دروست دەکرێن. ئەم کارە سەلامەتیی هاتوچۆی دانیشتووانی گوندەکانی دەوروبەری رێگاکە مسۆگەر دەکات. تەواوبوونی ئەم پرۆژەیە نەک تەنیا رێگاکە کورت دەکاتەوە، بەڵکو بەشێوەیەکی بەرچاو ژمارەی رووداوەکانی هاتوچۆش کەمدەکاتەوە.

پرۆژەی دووسایدی دهۆک-باعەدرێ بەشێکە لە بەرنامەی فراوانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ پەرەپێدانی ژێرخانی ئابووری و بەتایبەتیش کەرتی رێگاوبان. ئەم پرۆژەیە وەک خوێنبەرێکی سەرەکی بۆ پارێزگای دهۆک دادەنرێت، چونکە رێگای سەرەکیی نێوان دهۆک و هەولێر بەشێوەیەکی ستراتیژی بەیەکەوە دەبەستێتەوە و ئاسانکارییەکی بەرچاو بۆ هاتوچۆی بازرگانی و گەشتیاری لە دەروازەی سنووریی ئیبراهیم خەلیلەوە بەرەو ناوەڕاست و باشووری عێراق فەراهەم دەکات.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان گرنگییەکی تایبەتی بە پارێزگای دهۆک داوە و لە ماوەی چوار ساڵی رابردوودا زیاتر لە 959 پرۆژەی گەورە و بچووک بە گوژمەی زیاتر لە یەک تریلیۆن و 81 ملیار دینار لە سنوورەکە جێبەجێ کراون. پرۆژەی رێگای دهۆک-باعەدرێش یەکێکە لەو پرۆژە ستراتیژییانەی بەردی بناغەکەی لەلایەن سەرۆکوەزیران مەسروور بارزانییەوە دانراوە و بە گوژمەی 135 ملیار و 584 ملیۆن دینار کاری تێدا دەکرێت.