ئافرەتێکی کورد دەبێتە وەزیری بەرگری و جێگری سەرۆکوەزیرانی هۆڵەندا

پێش 14 کاتژمێر

لە هەنگاوێکی مێژوویی و پڕ بایەخدا بۆ پێگەی کورد لەسەر ئاستی ئەوروپا، ديلان يشيلگۆز، سیاسەتمەداری کوردی باکووری کوردستان، وەک جێگری سەرۆکوەزیران و وەزیری بەرگریی وڵاتی هۆڵەندا دەستبەکار دەبێت.

ئەم بڕیارە وەک وەرچەرخانێکی سیاسی و دەستکەوتێکی سیمبولی گەورە بۆ کوردانی تاراوگە و ناوچەکە سەیر دەکرێت، کە تێیدا ئافرەتێکی کورد دەگاتە یەکێک لە باڵاترین ناوەندەکانی بڕیاردان لە یەکێتیی ئەوروپادا.

ديلان يشيلگۆز کە لە بنەماڵەیەکی کوردی شاری دێرسیمەوە هاتووە، هەمیشە بە شانازییەوە باسی لە ڕەگ و ڕیشەی نەتەوەیی خۆی کردووە و لە کاروانی سیاسی خۆیدا خەمخۆری دۆزی کورد بووە.

ئەو لە زۆرینەی کۆڕ و کۆبوونەوە نێودەوڵەتییەکاندا هەڵوێستی روونی بەرامبەر بە رووداوەکانی کوردستان هەبووە، بەتایبەتی لە کاتی هێرشەکان بۆ سەر رۆژئاوای کوردستان، بە دەنگێکی دلێر داوای راگرتنی توندوتیژییەکانی کردووە.

يشيلگۆز پێشتر جەختی لەوە کردووەتەوە، نابێت کورد بە تەنیا رووبەڕووی هێرش و دەستدرێژییەکان ببێتەوە، چونکە ئەوان بوون لە ریزی پێشەوەی شەڕی دژی رێکخراوی تیرۆریستی داعش قوربانیی گەورەیان بۆ مرۆڤایەتی دا.

ئەو بەردەوام داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کردووە کە بەرپرسیارێتی خۆیان لە پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە و پاراستنی ژیانی مەدەنییەکان جێبەجێ بکەن.

ئەم هەڵوێستانەی ديلان يشيلگۆز، رەنگدانەوەی پەیوەندییەکی بەهێزە لە نێوان رۆڵی هۆڵەندا لەناو هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی تیرۆر و پێویستیی پاڵپشتیکردنی ئەو هێزانەی کە قەڵغانی پاراستنی جیهان بوون، ئێستا بە بوونی ئەو لە لوتکەی وەزارەتی بەرگریی هۆڵەندادا، دەنگێکی کورد لە ئاستی باڵای بڕیاردانی نێودەوڵەتیدا ئامادەیی دەبێت، کە ئەمەش نیشانەی سەرکەوتنی تاک و ناسنامەی کوردییە لە گۆڕەپانی دیپلۆماسی و سیاسی جیهاندا.

رۆژی 18ـی ئایاری 2022، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە شاری هەولێر پێشوازی لە دیلان يشیلگۆز، وەزیری داد و ئاسایشی شانشینی هۆڵەندا کرد.

وەک لە راگەیەندراوێکدا کە لەو ساڵەدا بڵاوکراوەتەوە، لە دیدارەکەدا هەردوولا باسیان لە پەرەپێدانی پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و وڵاتی هۆڵەندا کرد، بەتایبەتی لە بواری دادوەری و بەهێزکردنی دامەزراوە یاساییەکاندا، بە ئامانجی دروستکردنی هەماهەنگییەکی کاراتر لە نێوان هەردوولادا.

لە تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، جەخت لە گرنگیی بەردەوامیی پاڵپشتییەکانی هۆڵەندا و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بۆ هەرێمی کوردستان کرایەوە لە شەڕی دژی ڕێکخراوی تیرۆریستی داعش.

مەسرور بارزانی و دیلان يشیلگۆز هاوڕابوون لەسەر ئەوەی کە پێویستە هاوکارییەکان بۆ رزگاربووانی دەستی تاوانەکانی داعش زیاد بکرێت، تا بتوانرێت دادپەروەری بۆ قوربانییان بەدی بهێنرێت و باری گوزەرانیان باشتر بکرێت.