سبەی کۆربەندی وەبەرهێنانی نێوان هەرێمی کوردستان و سعودیە لە هەولێر دەست پێدەکات

پێش 13 کاتژمێر

سبەی یەکشەممە 8ـی شوباتی 2026، ، لە شاری هەولێر چالاکییەکانی کۆربەندی مێزی خڕ بۆ وەبەرهێنانی نێوان هەرێمی کوردستان و شانشینی سعودیە دەستپێدەکات.

ئەم کۆڕبەندە ئابوورییە کە لە هۆتێل رۆتانا بەڕێوەدەچێت، ئامانجی سەرەکی بەهێزکردنی هاوبەشیی بازرگانی و کردنەوەی ئاسۆیەکی نوێیە بۆ وەبەرهێنەرانی سعودیە لە هەرێمی کوردستاندا، تا بتوانن لە کەرتە جیاوازەکاندا پڕۆژەی گەورە و ستراتیژی ئەنجام بدەن.

سەرەتای کۆربەندەکە بە گوتەی بەخێرهێنانی دکتۆر محەمەد شوکری، سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان و عەزام محەمەد عەبدولەتیف، بەڕێوەبەری نووسینگەی نوێنەرایەتی بازرگانی لە کونسوڵخانەی سعودیە دەستپێدەکات.

لەم بەشەدا تیشک دەخرێتە سەر پەیوەندییە دووقۆڵییەکان و خواستی هاوبەشی هەردوولا بۆ گەشەپێدانی کەرتی وەبەرهێنان.

هەروەها بە دروشمی وەبەرهێنان لە کوردستان، چەندین زانیاری ورد و فیلمی دیکۆمێنتاری لەسەر ژینگەی کارکردن و ئەو ئاسانکاری و هاندەرانە دەخرێنە روو کە یەکەی وەبەرهێنانی بیانی بۆ کۆمپانیاکان دابینی کردوون.

بەشێکی گرنگی ئەم دیدارانە تەرخانکراوە بۆ گفتوگۆی راستەوخۆی نێوان وەزارەتەکانی حکوومەت و وەبەرهێنەران، تاوەکو وەڵامی هەموو پرسیارەکان سەبارەت بە رێکارە یاساییەکان و ئەو خزمەتگوزارییانە بدرێتەوە کە حکوومەت بۆ لابردنی بەربەستەکانی بەردەم پڕۆژە گەورەکان پێشکەشی دەکات.

هاوکات دەرفەتێکی فراوان بۆ گفتوگۆی نێوان کۆمپانیا سعودییەکان و ناوخۆییەکان رەخسێنراوە تا لە نزیکەوە ئاشنای کارەکانی یەکتر بن و ئاڵوگۆڕی دۆسیەی پڕۆژەکان و هەماهەنگی راستەوخۆ بکەن.

بڕیارە لە چالاکییەکاندا، سەفین دزەیی، بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، گوتەی کۆتایی پێشکەش بکات و تێیدا پوختەی دەرەنجامی گفتوگۆکان و نەخشەرێگای داهاتووی هاوکارییە ئابوورییەکانی نێوان هەولێر و ریاز بۆ قۆناغی داهاتوو دەستنیشان بکات.