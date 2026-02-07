روانگەی ئیکۆ عێراق: حکوومەت بە نیازە نرخی سوتەمەنی زیاد بکات

پێش 13 کاتژمێر

روانگەی ئیکۆی عێراق کە تایبەتە بە کاروباری ئابووری، ئاشکرای کردووە، هەوڵێک لەلایەن حکوومەتەوە هەیە بۆ بەرزکردنەوەی نرخی بەرهەمە نەوتییەکان لە عێراق، ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەم هەنگاوە بە مەبەستی زیادکردنی داهاتی دەوڵەت و کەمکردنەوەی کورتهێنانی بودجەیە، لە کاتێکدا هۆشداری توند دەدرێت لە لێکەوتە ئابووری و بژێوییەکان کە ڕەنگە هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگە بگرێتەوە.

شەممە 7ـی شوباتی 2026، روانگەی ئیکۆی عێراق کە تایبەتە بە کاروباری ئابووری لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاندووە،"عێراق مانگانە نزیکەی یەک ملیار لیتر بەنزین بە هەموو جۆرەکانییەوە بەکاردەهێنێت، جگە لە بڕێکی هاوشێوە لە گازوایل، ئەمەش وادەکات هەر گۆڕانکارییەک لە نرخەکاندا کاریگەرییەکی راستەوخۆ و خێرای لەسەر بازاڕی ناوخۆ هەبێت".

ئاماژەی بەوەش کردووە،"عێراق لە ریزبەندی 17هەمین وڵاتی لە هەرزانی لە نرخی سووتەمەنی، بە جۆرێک نرخی لیترێک بەنزین نزیکەی 0.65 سەنتی دۆلارێکە، لە کاتێکدا تێکڕای جیهانی دەگاتە 1.30 دۆلار بۆ هەر لیترێک، بەڵام حکوومەت بە پاساوی بەرزبوونەوەی تێچووی بەرهەمهێنانی ناوخۆیی و پێویستی بە زیادکردنی داهاتی گشتی، بەرەو بەرزکردنەوەی نرخەکان هەنگاو دەنێت".

روانگەکە روونیکردووەتەوە،"ئەو زیادکردنە تەنها بەنزین ناگرێتەوە، بەڵکو گازوایل، نەوتی سپی، سووتەمەنی فڕۆکە و زەیتی سووتەمەنیش دەگرێتەوە، ئەمەش رەنگدانەوەی دەبێت لەسەر کەرتەکانی گواستنەوە، پیشەسازی، کشتوکاڵ و خزمەتگوزارییەکان".

جەختیشی کردووەتەوە،"ئەم هەنگاوە دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی تێچووی گواستنەوە و بەرهەمهێنان، لە ئەنجامدا نرخی کاڵا بنەڕەتییەکان زیاد دەکات، جگە لەوەی توانای کڕینی هاووڵاتییان کەمدەکاتەوە و جووڵەی بازاڕ سست دەکات، بەتایبەتی لە سایەی ئەو بڕینانەی کە لەم دواییانەدا لە مووچەی فەرمانبەران و خانەنشینان کراوە".

ئاماژەی بەوەشکردووە،"بەرزکردنەوەی نرخی سووتەمەنی دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی رێژەی هەڵئاوسان و کاریگەری نەرێنی لەسەر چالاکییە بازرگانی و وەبەرهێنانەکان دەبێت، هۆشداریشیداوە" لە قورسترکردنی باری بژێوی هاووڵاتییانی کەمدەرامەت".

لە کۆتاییدا، روانگەکە داوای لە حکوومەت کردووە،"بەدوای جێگرەوەی دارایی کەمزیاندا بگەڕێت، وەک باشترکردنی کۆکردنەوەی باج، بەرەنگاربوونەوەی بەفیڕۆدان و گەندەڵی، و پشتگیریکردنی بەرهەمی ناوخۆیی، لە جیاتی ئەوەی بارگرانی زیاتر بخاتە سەر شانی هاووڵاتییان لە کاتێکدا وڵات بەدەست فشارە ئابوورییەکانەوە دەناڵێنێت".