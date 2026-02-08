ناوەڕۆكی پەیوەندیی تەلەفۆنیی نێوان سەرۆك بارزانی و تۆم بەڕاک
هێمن میرانی دڵنیایی دەداتە شۆفێران

بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان، دڵنیایی دایە شۆفێران کە نووسراوەکەی کۆمپانیای PVI کاری پێناکرێت. هاوکات داواشی کرد، لە پێناو سەلامەتیی گیانی شۆفێران، ساڵانە و بەردەوام پشکنین بۆ ئۆتۆمبێلەکان بکرێت.

یەکشەممە، 8ـی شوباتی 2026، هێمن میرانی، بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، رایگەیاند: بۆ ئاگەداریی هەموو لایەک، ئەو نووسراوەی کۆمپانیای PVI کاری پێناکرێت.

بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ، دەڵێت: بۆ سەلامەتیی گیانی خۆمان، پێویستە ساڵانە و بەردەوام پشکنینی توندوتۆڵی بۆ ئۆتۆمبێلەکانمان بکەین.

ئەمەش لە کاتێکدایە، ئەمڕۆ کۆمپانیای PVI بۆ پشکنینی هەززەی ساڵانەی ئۆتۆمبێل، ئاگادارییەکی ئاراستەی سەرجەم شۆفێران و خاوەن ئۆتۆمبێلەکان لە هەرێمی کوردستان کردبوو، کە لە پێناو پاراستنی سەلامەتیی گیانی و ماڵیی هاووڵاتییان، سیستەمێکی نوێ بۆ وەرگرتنی کرێ و سزای دواکەوتنی پشکنینی تەکنیکی پەیڕەو دەکرێت.

بە پێی نووسراوەکەی کۆمپانیاکە، ئەو ئۆتۆمبێلانەی لە کاتی یاسایی خۆیاندا سەردان دەکەن، کرێی پشکنینیان وەک خۆی دەمێنێتەوە و هیچ بڕە پارەیەکی زیادەیان لێ وەرناگیرێت.

لە بەشێکی دیکەی نووسراوەکەی کۆمپانیاکەدا کە بووە مایەی نیگەرانیی شۆفێران هاتبوو، ئەو ئۆتۆمبێلانەی یەک ساڵ دواکەوتوون، جگە لە کرێی پشکنینی ئاسایی، بڕی 50%ـی کرێی ساڵێکی پشکنین وەک سزا دەخرێتە سەر پارەکەیان، هەروەها ئەو ئۆتۆمبێلانەشی بۆ ماوەی دوو ساڵ و زیاتر پشکنینیان نەکردووە، سزاکەیان قورستر دەبێت.

 
 
 
