سادقوون داوای پاراستنی یەکڕیزیی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی دەکات

پێش 50 خولەک

بزووتنەوەی سادقوون جەخت لەوە دەکاتەوە لەوەی، بوونی جیاوازیی سیاسی لەسەر پرسی کاندیدی سەرۆکوەزیران کارێکی ئاساییە، بەڵام هاوکات نیگەرانی خۆی لە بەرانبەر هێرشە میدیاییەکانی لایەنگرانی دەوڵەتی یاسا دەربڕی و داوای کرد رکابەرییەکان لە چوارچێوەی ئەخلاقی و نیشتمانیدا بمێننەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە 8ـی شوباتی 2026، بزووتنەوەی سادقوون لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، ئەوان بە وردی چاودێری ئەو لێدوان و هەڵوێستانەیان کردووە کە لەلایەن هەندێک کەسایەتی و پەیجی سۆشیاڵ میدیای سەر بە هاوپەیمانی دەوڵەتی یاساوە بڵاودەکرێنەوە.

بزووتنەوەکە روونی کردووەتەوە، ئەو جۆرە گوتارە میدیاییانە لە چوارچێوەی بەرپرسیارێتی و هەستیاریی ئەم قۆناغە دەرچوون و بوونەتە هۆی دروستکردنی مشتومڕێکی نەرێنی لە ناوەندە سیاسییەکاندا.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، بوونی جیاوازی لە دیدگا سیاسییەکان، بەتایبەت لەبارەی کاندیدکردنی کەسایەتییەکان بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران، مافێکی سروشتی و شەرعیی هەموو لایەنەکانە، بەڵام نابێت ئەم جیاوازییە ببێتە هۆکارێک بۆ بەکارهێنانی تۆمەتی ناڕاست و هەوڵدان بۆ تێکشکاندنی کەسایەتییە سیاسییەکان.

سادقوون داوای لە سەرکردایەتی دەوڵەتی یاسا کردووە هەوڵی جدی بدەن بۆ رێکخستنەوەی گوتاری لایەنگرەکانیان بە جۆرێک کە یەکڕیزیی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی بپارێزرێت و متمانەی نێوان هاوبەشە سیاسییەکان زیاتر بکات، هەروەها داواشی لە جەماوەرەکەی کردووە کە دان بەخۆیاندا بگرن و نەچنە ناو هیچ جۆرە گرژییەک کە خزمەت بە نەیارانی سەقامگیریی عێراق بکات.

بزووتنەوەی سادقوون و هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا، دوو جەمسەری سەرەکی و کاریگەری ناو چوارچێوەی هەماهەنگی پێکدەهێنن، بەڵام لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی پێکهێنانی حکوومەتی نوێ، ململانێی ناوخۆیی لەسەر دیاریکردنی کاندیدی سەرۆکوەزیران توندبووەتەوە، ئەم راگەیەندراوەی سادقوون وەک ئاماژەیەک بۆ بوونی ناڕەزایەتی بەرانبەر بە شێوازی بانگەشەکردنی لایەنگرانی نووری مالیکی دەبینرێت، کە لە چەند رۆژی رابردوودا لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکاندا هێرشی توندیان کردووەتە سەر ئەو لایەنانەی تێبینییان لەسەر کاندیدکردنەوەی مالیکی هەیە.