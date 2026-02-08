هەرێمی کوردستان بە تاوەری 100 مەتری و تەکنەلۆژیای مۆدێرن ئاگری باڵەخانەکان کۆنتڕۆڵ دەکات

پێش 10 کاتژمێر

لەسەر فەرمانی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، وەزارەتی ناوخۆ سێ تاوەری پێشکەوتووی ئاگرکوژاندنەوە و رزگارکردنی بە بەرزی 100 مەتر بۆ بەڕێوەبەرایەتییەکانی بەرگریی شارستانی لە هەولێر، سلێمانی و دهۆک دابین کرد، ئەمەش وەک هەنگاوێکی ستراتیژی بۆ هاوتەریببوون لەگەڵ گەشەی تەلارسازی و پاراستنی سەلامەتیی هاونیشتمانیان لە باڵەخانە بەرزەکاندا.

ئەمڕۆ یەکشەممە 8ی شوباتی 2026، وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: ئەو سێ تاوەرە نوێیەی ئاگرکوژاندنەوە کە لە وڵاتی ئیتاڵیاوە کڕدراون، گەیشتوونەتە هەرێمی کوردستان. تێچووی کڕینی ئەم ئامێرە مۆدێرنانە لەسەر داهاتی وەزارەتی ناوخۆ دابینکراوە.

ئێستا تیمەکانی بەرگریی شارستانیی هەر سێ پارێزگاکە لە پەیمانگەی بەرگریی شارستانی خەریکی راهێنانی چڕن بۆ بەکارهێنانی ئەو تاوەرانە، تاوەکو لە کاتی رووداوە نەخوازراوەکاندا بتوانن بە خێراترین کات و بە نوێترین تەکنەلۆژیا بگەنە بەرزترین خاڵی باڵەخانەکان و ژیانی هاونیشتمانیان رزگار بکەن.

ئەم تاوەرە 100 مەترییانە لەسەر ئاستی تەواوی عێراقدا هاوشێوەیان نییە و تەنیا لە هەرێمی کوردستان خراونەتە گەڕ.

وەزارەتی ناوخۆ ئاماژەی بەوەش کردووە، پرۆسەی دابینکردنی پێداویستییەکان بۆ تیمەکانی بەرگریی شارستانی بەردەوام دەبێت و لە ئایندهیەکی نزیکدا سیستەمی درۆنیش بۆ ئاگرکوژاندنەوە و چاودێریکردنی شوێنی رووداوەکان دەخرێتە خزمەتەوە، ئەمەش گۆڕانکارییەکی گەورە لە توانای تیمەکان بۆ رووبەڕووبوونەوەی کارەساتەکان دروست دەکات.