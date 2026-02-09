کەشناسی: نمە باران و بەفربارین بەردەوام دەبێت

پێش 4 کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، پێشبینییەکانی بۆ 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکردەوە و ئاماژەیداوە، باران و بەفربارین کەم دەبێتەوە و پلەکانی گەرماش تا رادەیەک بەرز دەبنەوە.

بە گوێرەی راپۆرتی نوێی پێشبینییەکانی کەشناسیی هەرێمی کوردستان، کەشی ئەمڕۆ دووشەممە 9ی شوباتی 2026، بەپێی کاتە جیاوازەکان ئاسمان لە نێوان نیمچە هەور و هەوری تەواو دەگۆڕێت، هەروەها نمە باران ناوچە شاخاوییەکانی دەگرێتەوە، بەتایبەتی لەناوچەکانی ئیدارەی سەربەخۆی سۆران و راپەرین، بەڵام لەناوچە سنوورییەکانی باکووری رۆژهەڵاتی هەرێمی کوردستان، پێشبینی بەفربارینێکی کەم دەکرێت.

هەر لە راپۆرتەکەدا هاتووە، لە ناوچەکانی باشووری هەرێمی کوردستان، خێرایی با لە 10 بۆ 25 کیلۆمەتر دەبێت لە هەر کاتژمێرێکدا، ئەمەشی مامناوەند پۆلێنکردووە، بەڵام پێشبینی دەکات تاوەکوو ئێوارەی ئەمڕۆ، خێرایی با بۆ سەرووی 30 کیلۆمەتر لە هەر کاتژمێرێکدا زیاد دەبێت.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ ئەمڕۆ بەمشێوەیە دەبێت:

هەولێر 16 پلەی سیلیزی

پیرمام 12 پلەی سیلیزی

سۆران 7 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران 3 پلەی سیلیزی

سلێمانی 14 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ 15 پلەی سیلیزی

دهۆک 12 پلەی سیلیزی

زاخۆ 12 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 17 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 19 پلەی سیلیزی

لەبارەی پێشبینییەکانی کەشی سبەى سێشەممە 10ی شوباتی2026 ، بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی ئاماژەیداوە، ئاسمان هەوری تەواو دەبێت لەگەڵ نمە باران لەزۆربەی ناوچەکان لەگەڵ بەفر بارین لەناوچە شاخاوییە سنوورییەکان، بەڵام دابارین لەناوچە شاخاوییەکاندا زیاتر دەبێت.

هەروەها ئاماژەیداوە، خێرایى با بە ئاراستەی باشووری رۆژهەڵاتەوە بەشێوەی لەسەر خۆ و مامناوەند دەبێت، خێرایی پێشبینیکراویش لە کاتژمێرێکدا لە نێوان 10 بۆ 20 کیلۆمەتر دەبێت.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراوی سبەی سێشەممە بە پلەی سیلیزی بەمشێوەیە دەبێت:

هەولێر : 16 پلەی سیلیزی

پیرمام: 11 پلەی سیلیزی

سۆران: 9 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران: 2 پلەی سیلیزی

سلێمانی: 12 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ: 14 پلەی سیلیزی

دهۆک: 14 پلەی سیلیزی

زاخۆ: 15 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 18 پلەی سیلیزی