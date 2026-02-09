هاوپەیمانی عەزم: هەڵوەشاندنەوەی ئەندامێتی بەدر فەحل پێشێلکاریی دەستوورییە

پێش 3 کاتژمێر

هاوپەیمانی عەزم لە پەرلەمانی عێراق، هێرش دەکاتە سەر سەرۆکی پەرلەمان و بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی سوێندی دەستووریی پەرلەمانتار "بەدر فەحل" بە پێشێلکارییەکی مەترسیدار و دەستوەردان لە کاروباری دەسەڵاتەکان ناودەبات.

دووشەممە 9ـی شوباتی 2026، رەعد دەهلەکی، پەرلەمانتاری فراکسیۆنی عەزم، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند: "سەرەڕای ئەوەی بەدر فەحل لە دانیشتنی رۆژی یەکشەممەدا سوێندی دەستووریی خواردووە، بەڵام ئەمڕۆ هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی پەرلەمان، بە نووسراوێکی فەرمی سوێندخواردنەکەی هەڵوەشاندووەتەوە". ئاماژەی بەوەشکرد،" ئەم هەنگاوە لە مێژووی پەرلەماندا وێنەی نەبووە و پێشێلکارییەی ئاشکرای دەستوورە".

دەهلەکی روونی کردەوە، ئەم بڕیارە هەوڵێکە بۆ تێکەڵکردنی دەسەڵاتەکان و ناچارکردنی فەحل بۆ گەڕانەوە بۆ پۆستی پارێزگاری سەڵاحەدین، لەکاتێکدا ناوبراو بە فەرمی لەو پۆستە جیا بووەتەوە و جێگرەکەی ئەرکەکانی وەک پارێزگاری بەوەکالەت وەرگرتووە.

جەختی کردووەتەوە، ئەم جۆرە بڕیارانە پەرلەمان لاواز دەکەن و دەبنە هۆی ئەوەی دامەزراوەی یاسادانان بە "میزاجی سیاسی" بەڕێوە بچێت.

هاوپەیمانی عەزم داوای لە سەرجەم کوتلە سیاسییەکان کرد کە رێگری لەم پێشێلکارییە بکەن و رێگە نەدەن پرۆسەی سیاسی و شکۆی پەرلەمان بکرێتە قوربانی بەرژەوەندییە تایبەتەکان، هۆشداریشی دا لە لێکەوتە خراپەکانی ئەم بڕیارە لەسەر داهاتووی وڵات.

ئەم ئاڵۆزییە لە کاتێکدایە، ئەمڕۆ ئەنجوومەنی پارێزگای سەڵاحەدین بە فەرمی دەنگی دا لەسەر لادانی بەدر فەحل لە پۆستی پارێزگار و دیاریکردنی هاشم عەزاوی وەک پارێزگاری نوێ بە وەکالەت، ئەمەش دوای ئەوەی فەحل بڕیاری دا وەک پەرلەمانتار لە بەغدا بمێنێتەوە.

لە هەڵبژاردنی 11-11-2025، کەریم شوکر، کاندیدی یەکێتی لەسەر لیستی "جەماوەری نیشتمانی" 14 هەزار و 843 دەنگی بەدەستهێنابوو، بەڵام بەهۆی سیستەمی "کۆتای ژنان"ـەوە کورسییەکەی بۆ فاتیمە قەیسی رۆیشت.

هاوکات بەدر مەحموود فەحل 16 هەزار و 976 دەنگی هێناوە، ئەگەر ئەو لە پۆستی پارێزگار بمێنێتەوە و رەتیبکاتەوە بچێتە پەرلەمان، بە گوێرەی یاسا دەبێت کەریم شوکر وەک جێگرەوە و خاوەنی زۆرترین دەنگی لیستەکە بچێتە پەرلەمان، پەشیمانبوونەوەی فەحل رێگایەکە بۆ کاندیدێکی یەکێتی تاوەکو بگاتە پەرلەمان و ژمارەی کوردسییەکانی ئەو حزبە بە کورسیەکی دیکە زیاد ببێت، بەڵام ئەم بڕیارەی فەحل کاردانەوەی لێکەوتووەتەوە و بەشێک لە لایەنە سیاسیەکانی عێراق بە یاریەکی سایسی نادەستووری و نایاسایی دەزانن، هاوکات پێیانوایە ئەگەر ئەم کارەی فەحل بەسەر پەرلەماندا تێبپەڕێت، کاریگەری نەرێنی لەسەر داهاتووی پەرلەمان دروست دەکات و ناو و ناوبانگی پەرلەمانی عێراق لەکەدار دەکات، هەروەها دەبێتە هۆکارێکی گرنگی لەدەستدانی متمانەی پەرلەمان لەلایەن هاووڵاتییان.